Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества, любящего рукоделие и разбирающегося в нем. В задачи входит написание: 1. Описаний товаров и категорий 2. Информационных статей по тематике "рукоделие" В отклике указывайте цену за 1000 символов и примеры статей, написанных по данной ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется написать php-код для отправки изображений на сервер, в соответствие с документацией https://help.mail.ru/biz/vision/api/v1/persons/setВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: написать текст "Карманы из жесткого ПВХ" для [url=http://infopockets.ru/catalog/karmani-iz-zhestkogo-pvh]страницы[/url] Рассказать немного о материале. Описать ассортимент: [list][*]Размер(стандарт, нестандарт)[*]Способ крепления(подвесной, самоклеющийся)[/list]Указать что сами производим, держим запасы на складе. Изготавливаем на заказ нестандартные размеры. Воды не нужно, только конкретика. Объем: ровно столько, сколько потребуется ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача: написать текст "Карманы из мягкого ПВХ" для [url=http://infopockets.ru/catalog/karmani-iz-myagkogo-pvh]страницы[/url] Описать ассортимент. Указать что сами производим, держим запасы на складе. Изготавливаем на заказ нестандартные размеры. Воды не нужно, только конкретика. Объем: ровно столько, сколько потребуется для полного раскрытия информации. О нашей ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать логотип+фирменный стиль.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать дизайн шаблона изображения для результатов футбольных матчей, пример во вложении. Меняться будет: 1. Логотипы команд 2. Счет 3. Информация о голах 4. Возможно, время матча и тур. Для начала нужно сделать для английской премьер лиги. В случае успешной работы для ...Баннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Добрый день. Требуется дизайн сайта футбольной статистики. По функционалу похож на http://www.soccerfame.ru/ http://www.myscore.ru/. Рад буду услышать ваши предложения, а если есть работы в подобной тематике еще и увидеть. Обязательно указывайте стоимость в предложении.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
ТЗ в аттачеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад