juice_biz

Иван Клюшин juice_biz

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
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  • Копирайтер для интернет-магазина рукоделия

    Ищем копирайтера для постоянного сотрудничества, любящего рукоделие и разбирающегося в нем. В задачи входит написание: 1. Описаний товаров и категорий 2. Информационных статей по тематике "рукоделие" В отклике указывайте цену за 1000 символов и примеры статей, написанных по данной ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Карманы из жесткого ПВХ

    Задача:  написать текст "Карманы из жесткого ПВХ" для [url=http://infopockets.ru/catalog/karmani-iz-zhestkogo-pvh]страницы[/url] Рассказать немного о материале. Описать ассортимент: [list][*]Размер(стандарт, нестандарт)[*]Способ крепления(подвесной, самоклеющийся)[/list]Указать что сами производим, держим запасы на складе. Изготавливаем на заказ нестандартные размеры. Воды не нужно, только конкретика. Объем: ровно столько, сколько потребуется ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Текст "Карманы из ПВХ"

    Задача: написать текст "Карманы из мягкого ПВХ" для [url=http://infopockets.ru/catalog/karmani-iz-myagkogo-pvh]страницы[/url] Описать ассортимент. Указать что сами производим, держим запасы на складе. Изготавливаем на заказ нестандартные размеры. Воды не нужно, только конкретика. Объем: ровно столько, сколько потребуется для полного раскрытия информации. О нашей ...

    Продающие тексты1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Шаблон изображения

    Требуется сделать дизайн шаблона изображения для результатов футбольных матчей, пример во вложении. Меняться будет: 1. Логотипы команд 2. Счет 3. Информация о голах 4. Возможно, время матча и тур. Для начала нужно сделать для английской премьер лиги. В случае успешной работы для ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта футбольной статистики

    $500

    Добрый день. Требуется дизайн сайта футбольной статистики. По функционалу похож на http://www.soccerfame.ru/ http://www.myscore.ru/. Рад буду услышать ваши предложения, а если есть работы в подобной тематике еще и увидеть. Обязательно указывайте стоимость в предложении.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Составить запрос на PHP используя curl
Очень интересный проект, четкая и понятная постановка задачи, Иван всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую!
Артем быстро откликнулся на проект. Дал четкие сроки и цену. Работу выполнил в тот же вечер. Был всегда на связи. Очень было приятно иметь дело. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
ValyaSweety
Васильева 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Карманы из жесткого ПВХ
Отличный заказчик! Спасибо за приятное сотрудничество. Буду рада поработать вновь!
Очень понравился профессиональный подход к делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
evsokolova
Евгения 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Текст "Карманы из ПВХ"
Иван - отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная работа. Грамотно и строго в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Шаблон изображения
Спасибо за сотрудничество Толковый заказчик - задание поставлено конкретно, замечания минимальные, оплата в срок. Рекомендую:)
С Александрой быстро нашли взаимопонимание. Работа выполнено качественно. Спасибо!
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Rubik91
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$250
10 баллов
10 лет назад
Разработка дизайна сайта спортивных прогнозов
Четкие указания, быстрая оплата) Рекомендую :)
Работа выполнена качественно и в сроки.
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