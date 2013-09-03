Задача: написать текст "Карманы из жесткого ПВХ" для [url=http://infopockets.ru/catalog/karmani-iz-zhestkogo-pvh]страницы[/url] Рассказать немного о материале. Описать ассортимент: [list][*]Размер(стандарт, нестандарт)[*]Способ крепления(подвесной, самоклеющийся)[/list]Указать что сами производим, держим запасы на складе. Изготавливаем на заказ нестандартные размеры. Воды не нужно, только конкретика. Объем: ровно столько, сколько потребуется ...