Журналист, копирайтер, рерайтер, переводчик, писатель

Яновская Елизавета Игоревна

Место жительства: г. Пермь

E-mail: [email protected]

Образование:

На данный момент получаю высшее образование (2 курс) (2015г., Пермский государственный национальный исследовательский университет; бакалавр, специальность «Лингвистика», английский язык).

Дополнительное обучение: (Larkkulla Foundation Folk Academy (FINLAND): International Educational Program “Intercultural Communication School” 01.11.-10.11.2010)).

Сертификаты: IELTS (6.0), 2011г.

Опыт работы: Опыт работы в качестве журналиста школьных и студенческих СМИ -6,5 лет (газета «Vivat» 2005-2011гг., www.yamedia.info).

Опыт работы, связанный с деятельностью в сети Интернет:

2012г.-по настоящее время - веду колонку на ресурсе www.erudit-menu.ru (www. erudit-menu.ru/plugins/art/art.php?0.view.111)

Выполняемая работа:

• Написание репортажей, заметок, статей, фельетонов, новостей, анонсов, пресс- и пост-релизов. Интервью.

• Редакторская правка текста, рерайтинг, ведение тематических колонок, осуществление фотосъемки в рамках темы материала, постинг материала в сети Интернет.

Дополнительные навыки: владение: компьютером - продвинутый пользователь. Word, Excel, PowerPoint, Internet, и др.; офисной техникой, базовое владение языком HTML. Французский язык: базовый уровень. Английский язык: свободный.

Дополнительные сведения: Отличное владение русским языком и высокая речевая культура. Владение различными функциональными стилями речи. Навыки обработки большого объема информации. Умение быстро менять структуру материала. Навыки поиска и проверки информации в Сети. Знание базовых экономических и юридических терминов. Привычка к самоконтролю и самопроверке, в частности обращению к словарям. Умение работать с редактором и обучаться благодаря правке. Активная жизненная позиция. Ответственность. Сдержанность.

Интересы: Самообразование, чтение, различные виды творческой деятельности, профессиональное волонтерство.

Предпочтительная форма занятости: Частичная занятость, удаленная работа.

Предпочтительна предоплата 25-50%

Буду рада сотрудничеству!