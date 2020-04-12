Smm, администратор инстаграм

Здравствуйте, меня зовут Юлия, готова стать вашим помощником или администратором Инстаграм.Часовой пояс Москва (проживаю в Ленинградской обл)Работе уделяю столько времени, сколько потребуется для выполнения задания, всегда на связи.- пишу контент-план, посты- визуальное оформление профиля, дизайн- проработка хештегов и геоточек- работаю в commenter- создаю рекламные макеты и ещё обучаюсь этому- соберу базу клиентов, проработаю ЦА- есть навыки запуска таргетированной рекламы через Фейсбук и ещё прохожу обучение- ставлю лайки и подписки вручную- обрабатываю фото, видео.Если потребуется результат моей работы могу выслать кейсы и образцы рекламных макетов; есть отзывы клиентов, с которыми работала.О себе: усидчивая, терпеливая, открыта к общению, работаю в режиме многозадачности, постоянно обучаюсь.Мои контакты:WhatsApp, Viber +7(911)2510644Телеграм: @jul2212