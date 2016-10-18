Письменные переводы EN, DE, RU, UKR

Занимаюсь письменными переводами. Высшее филологическое образование. Языки: английский, немецкий, русский, украинский.

С 2007 года по настоящее время - штатный переводчик в крупной компании, занимающейся продажей европейской бытовой техники и посуды. Выполняю переводы текстов различной сложности и тематики:

- инструкции по эксплуатации, сервисная документация, каталоги продукции;

- информация для сайта компании (сведения о компаниях-поставщиках и их продукции, события и новости, связанные с брендами, которыми занимается наша фирма, и т.д.);

- переписка с поставщиками;

- декларации соответствия, паспорта безопасности продукции и многое другое.

Уровень владения компьютером - уверенный пользователь. Работаю с программами MS Office (Word‚ Excel, PowerPoint), ABBYY Lingvo, Adobe Acrobat Pro. Есть опыт работы в Традосе 2007 и 2011. Интернет - мой друг и главный помощник в поиске информации.

Человек я ответственный, внимательный, всегда прилагаю максимум усилий для качественного выполнения работы. Надеюсь, мои знания и умения пригодятся и Вам! :)

E-mail для связи: [email protected]