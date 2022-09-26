Профессиональный журналист и редактор в декрете.

Не представляю что вам нужно от копирайтера, но невыполнимых задач в своей жизни ещё не встречала. Конечно они когда-то будут. Наверное. Даже интересно.

Что касается опыта, в журналистике я больше 20-ти лет. Сначала была её величество газета, потом много лет телевидение и в качестве корреспондента и в качестве редактора. Про радио думаю неинтересно, да и опыт там - диктор...к копирайтингу никак. Буду рада предложениям.