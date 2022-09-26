julasik

Юлия julasik

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессиональный журналист и редактор в декрете.

Не представляю что вам нужно от копирайтера, но невыполнимых задач в своей жизни ещё не встречала. Конечно они когда-то будут. Наверное. Даже интересно. 

Что касается опыта, в журналистике я больше 20-ти лет.  Сначала была её величество газета, потом много лет телевидение и в качестве корреспондента и в качестве редактора. Про радио думаю неинтересно, да и опыт там - диктор...к копирайтингу никак. Буду рада предложениям. 