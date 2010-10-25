Образование: Нижегородкое художественное училище
Опыт работы: дизайнер полиграфии - 5 лет, скульптор, керамист. Иллюстратор, художник-иллюстратор, художник в геймдев - 8 лет
Знание 2D программ, работа с планшетом, рисование "от руки"
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Портфолио
- Полуночница и Полуденица591 просмотр
- Монтолио Дебруши и Дриззт649 просмотров
- Русалочка180 просмотров
- Мумакил191 просмотр
- Переправа через Бруинен197 просмотров
- Нивеллен220 просмотров
- Сонный рыцарь159 просмотров
- Змеелов514 просмотров