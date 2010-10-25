Образование: Нижегородкое художественное училище

Опыт работы: дизайнер полиграфии - 5 лет, скульптор, керамист. Иллюстратор, художник-иллюстратор, художник в геймдев - 8 лет

Знание 2D программ, работа с планшетом, рисование "от руки"