Wed designe

Меня зовут Юлия, я веб дизайнер, творческая личность и просто хороший человек) Ещё я немного рисую (расписываю футболки) и пишу стихи. Мой опыт в веб дизайне ещё не велик, но у меня есть стремление к развитию и росту. Работаю в Figma, немного Photoshop в будущем планирую больше. Люблю свою профессию и полностью готова погружаться в неё, браться за любые проекты и экспериментировать. 8 лет посвятила себя сфере красоты, активно развивалась , посещала мастер классы , семинары ( имею более 20 дипломов), была не большая своя студия. На данный момент готова начинать всё с нуля, обучатся и открывать для себя сферу веб дизайна ,брать по мах с любимого дела. Открыта к сотрудничеству, буду благодарна за ваш выбор и Готова приступать со всей ответственностью к работе!