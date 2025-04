julia-khlyzova

Переводчик | Автор

Ищу своё применение в сферах:

переводческая деятельность (технический, художественный, академический перевод)

работа со средствами массовой информации (радио, журналистика, соц. сети)

изготовление и редакция профессиональных статей

Сентябрь 2014 – Июнь 2017

Royal Holloway University of London (Сюррей, Великобритания)

Бакалавр Психологии, Клинической Психологии и Ментального здоровья

Сентябрь 2016 – Октябрь 2016

ITTC (Борнмут, Великобритания)

CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages)

Опыт:

Октябрь 2018 — настоящий момент

ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (Челябинск, Россия)

Офис-менеджер и штатный переводчик

Переводы, письменные и устные (например, сопровождение переговоров с финскими

партнёрами, переписка с филиалом в Омане, коммуникации с Индией и Турцией итд)

Март 2018 — настоящий момент

Livingston Research (удалённо, Киев, Украина)

Контент райтер

Исследование на разного рода темы, включая антропологию, историю, психологию

Исполнение заказов во время и порой в ограниченные сроки

Предоставление качественного и грамотного письма, с применением критической мысли и глубоким пониманием обсуждаемого

Luxe Kurves (Сан Диего, США)

Июнь 2018 - настоящий момент

Копировальный редактор

Профессиональная обработка статей, проверка орфографии и читабельности текста

Написание статей на различного рода темы от музыки до моды

Август 2017 – Март 2017

Менеджер по соц. сетям

Оформление новостной рассылки

Освещение спонсорских возможностей, интересных событий и свежих новостей для художников и любителей

Сентябрь 2015 -- Апрель 2016

Радиоведущая

Проектирование собственного информационного канала на радио

Написание статей на тему музыки и музыкантов

Общение со слушателями в эфире и соц. сетях

С2 английский, 7 лет проживания в Великобритании

B1 испанский

Начальный уровень японского и чешского