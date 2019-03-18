julia-khlyzova

Переводчик | Автор
Ищу своё применение в сферах:
- переводческая деятельность (технический, художественный, академический перевод)
- работа со средствами массовой информации (радио, журналистика, соц. сети)
- изготовление и редакция профессиональных статей
Сентябрь 2014 – Июнь 2017
Royal Holloway University of London (Сюррей, Великобритания)
Бакалавр Психологии, Клинической Психологии и Ментального здоровья
Сентябрь 2016 – Октябрь 2016
ITTC (Борнмут, Великобритания)
CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages)
Опыт:
Октябрь 2018 — настоящий момент
ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (Челябинск, Россия)
Офис-менеджер и штатный переводчик
- Переводы, письменные и устные (например, сопровождение переговоров с финскими
Март 2018 — настоящий момент
Livingston Research (удалённо, Киев, Украина)
Контент райтер
- Исследование на разного рода темы, включая антропологию, историю, психологию
- Исполнение заказов во время и порой в ограниченные сроки
- Предоставление качественного и грамотного письма, с применением критической мысли и глубоким пониманием обсуждаемого
Luxe Kurves (Сан Диего, США)
Июнь 2018 - настоящий момент
Копировальный редактор
- Профессиональная обработка статей, проверка орфографии и читабельности текста
- Написание статей на различного рода темы от музыки до моды
Август 2017 – Март 2017
Менеджер по соц. сетям
- Оформление новостной рассылки
- Освещение спонсорских возможностей, интересных событий и свежих новостей для художников и любителей
Сентябрь 2015 -- Апрель 2016
Радиоведущая
- Проектирование собственного информационного канала на радио
- Написание статей на тему музыки и музыкантов
- Общение со слушателями в эфире и соц. сетях
- С2 английский, 7 лет проживания в Великобритании
- B1 испанский
- Начальный уровень японского и чешского
- Microsoft Word, Excel и Powerpoint;
- Уверенное пользование Windows, Mac
- Уверенное пользование Skype
- Обработка видео (Sony Vegas Pro, Wondershare Video Editor, Photoshop)
Действие аккаунта приостановлено!