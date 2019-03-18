julia-khlyzova

Юлия julia-khlyzova

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Переводчик | Автор

Ищу своё применение в сферах:

  • переводческая деятельность (технический, художественный, академический перевод)
  • работа со средствами массовой информации (радио, журналистика, соц. сети)
  • изготовление и редакция профессиональных статей
Образование:

Сентябрь 2014 – Июнь 2017

Royal Holloway University of London (Сюррей, Великобритания)

Бакалавр Психологии, Клинической Психологии и Ментального здоровья

Сентябрь 2016 – Октябрь 2016

ITTC (Борнмут, Великобритания)

CELTA (Certificate in teaching English to speakers of other languages)

Опыт:

Октябрь 2018 — настоящий момент

ООО «Урало-Сибирская пожарно-техническая компания» (Челябинск, Россия)

Офис-менеджер и штатный переводчик

  • Переводы, письменные и устные (например, сопровождение переговоров с финскими
партнёрами, переписка с филиалом в Омане, коммуникации с Индией и Турцией итд)

Март 2018 — настоящий момент

Livingston Research (удалённо, Киев, Украина)

Контент райтер

  • Исследование на разного рода темы, включая антропологию, историю, психологию
  • Исполнение заказов во время и порой в ограниченные сроки
  • Предоставление качественного и грамотного письма, с применением критической мысли и глубоким пониманием обсуждаемого
Стажировка и волонтерство:

Luxe Kurves (Сан Диего, США)

Июнь 2018 - настоящий момент

Копировальный редактор

  • Профессиональная обработка статей, проверка орфографии и читабельности текста
  • Написание статей на различного рода темы от музыки до моды
Poole Arts Museum (Пул, Великобритания)

Август 2017 – Март 2017

Менеджер по соц. сетям

  • Оформление новостной рассылки
  • Освещение спонсорских возможностей, интересных событий и свежих новостей для художников и любителей
Platypus @Insanity Radio (Сюррей, Великобритания)

Сентябрь 2015 -- Апрель 2016

Радиоведущая 

  • Проектирование собственного информационного канала на радио
  • Написание статей на тему музыки и музыкантов
  • Общение со слушателями в эфире и соц. сетях
Языки:

  • С2 английский, 7 лет проживания в Великобритании
  • B1 испанский
  • Начальный уровень японского и чешского
Компьютерная грамотность:

  • Microsoft Word, Excel и Powerpoint;
  • Уверенное пользование Windows, Mac
  • Уверенное пользование Skype
  • Обработка видео (Sony Vegas Pro, Wondershare Video Editor, Photoshop)