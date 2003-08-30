Рерайтер.

Меня зовут Юлия. Я обыкновенная школьница. Являюсь ученицей 10 класса Муниципального общеобразовательного учреждения "Школа №57 города Донецка". Оценки у меня не по всем предметам отличные, но точно знаю, что языки - это моё. В табеле успеваемости 25% отметок 4, оставшиеся же 75% - 5. Мне нравится общаться с людьми, помогать им. Поэтому решила попробовать себя в сфере фриланса. Да и тем более, с раннего детства увлекаюсь поэзией, то есть читаю книги, сборники стихотворений, а также, время от времени, сама пишу стихотворения(если это можно так назвать) и другие рассказы, сказки и другие произведения относительно небольшого размера. Очень хочу заниматься рерайтингом или копирайтингом. Также могу сказать, что мои сочинения, эссе, изложения занимали на конкурсах призовые места и набирали максимальное количество баллов в олимпиадах.