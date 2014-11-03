julia-zach

Приветствую всех! :)
В основном работаю в Вконтакте, Facebook, Instagram. Опыт работы более года. Заинтересована в работе и поэтому наполняю и продвигаю группу, так как делала бы это для себя. Также практикую копирайтинг и написание уникальных текстов, берусь за то к чему лежит душа :) Большое желание обучаться всему новому.
Предлагаю такие услуги:
- создание группы/публичной страницы/личных профилей
- ежедневное ведение и поддержка групп
- размещение постов, текстов, картинок (возможно редактирование под тематику группы) и заметок
- написание уникальных статей
- работа с отзывами и комментариями
- создание опросов, обсуждений, голосований и конкурсов (также репосты)
- привлечение пользователей в группу (ТОЛЬКО живые заинтересованные люди через приглашения, возможно по критериям заказчиков)
- рассылка ЛС пользователям об акциях, конкурсах и информации о группе
- и все что касается увеличение популярности вашей группы.
Многое зависит от тематики вашей группы, а также от ее развитости. Люди с гораздо большей охотой вступают в сообщества с регулярными обновлениями, интересным и уникальным контентом.
Лично от меня:
- индивидуальный подход
- своевременно выполненная работа
- личная заинтересованность в проекте/работе
- быстро учусь новому
- коммуникабельность
- готова на долгосрочное сотрудничество
Стоимость услуг оговаривается предварительно, исходя из требований и условий заказчика. В среднем ведение группы от 75$ в мес.
Ведение групп за время моей работы:
Написание статей для http://fitlife.guru/.
E-mail - [email protected]
Skype - esticar2