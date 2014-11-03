julia-zach

SMM. Продвижение групп в социальных сетях. Создание контента. Копирайтинг

Приветствую всех! :)

В основном работаю в Вконтакте, Facebook, Instagram. Опыт работы более года. Заинтересована в работе и поэтому наполняю и продвигаю группу, так как делала бы это для себя. Также практикую копирайтинг и написание уникальных текстов, берусь за то к чему лежит душа :) Большое желание обучаться всему новому.

Предлагаю такие услуги:

- создание группы/публичной страницы/личных профилей

- ежедневное ведение и поддержка групп

- размещение постов, текстов, картинок (возможно редактирование под тематику группы) и заметок

- написание уникальных статей

- работа с отзывами и комментариями

- создание опросов, обсуждений, голосований и конкурсов (также репосты)

- привлечение пользователей в группу (ТОЛЬКО живые заинтересованные люди через приглашения, возможно по критериям заказчиков)

- рассылка ЛС пользователям об акциях, конкурсах и информации о группе

- и все что касается увеличение популярности вашей группы.

Многое зависит от тематики вашей группы, а также от ее развитости. Люди с гораздо большей охотой вступают в сообщества с регулярными обновлениями, интересным и уникальным контентом.

Лично от меня:

- индивидуальный подход

- своевременно выполненная работа

- личная заинтересованность в проекте/работе

- быстро учусь новому

- коммуникабельность

- готова на долгосрочное сотрудничество

Стоимость услуг оговаривается предварительно , исходя из требований и условий заказчика. В среднем ведение группы от 75$ в мес.

Ведение групп за время моей работы:

- https://vk.com/restart_kh

- https://vk.com/papa_roma_kh

- https://vk.com/club64548629

Написание статей для http://fitlife.guru/.

E-mail - [email protected]

Skype - esticar2