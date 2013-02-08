Ищу удалённую работу seo-оптимизатором

Опыт работы seo-оптимизатором - 2 года. Обязанности: внутренняя оптимизация контента (seo-рерайт, перелинковка‚ работа с карточками товаров)‚ подбор ключевых слов‚ составление анкор-листов‚ составление семантических ядер (работа с ВЧ, СЧ, НЧ) для сайта, раздела и карточки товара, анализ конкурентов‚ работа с контекстной рекламой (Яндекс Директ‚ Гугл‚ Бегун)‚ работа с биржами ссылок и статей (в т. ч. проверка качества ссылок), отслеживание позиций сайтов в поисковых системах, анализ запросов, посещаемости, сбор статистики. По состоянию здоровья могу работать только удалённо, со своей стороны гарантирую порядочность, ответственное отношение к работе, полную занятость, ежедневные отчёты по необходимости.