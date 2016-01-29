julia2888

Юлия julia2888

 
35 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Тестирование

- Аналитический склад ума, инициативность в решение проблем,внимание к деталям, ответственность.

- Опыт тестирования клиент-серверных и web-приложений иmobile - приложений методом чёрного ящика (частично белого ящика);

- Опыт руководства группой тестирования

- Знание методологий тестирования

- Опыт подготовки различных типов документации процедуры тестирования (Test Plane, Test Design)

- Составление документации для тестирования бизнес-процессов заказчика;

- Распределение и контроль выполнения задач;

- Знания SQL, умение писать нетривиальные запросы, опыт написания скриптов;

- Базовые знания XML и HTML;

- Рекомендации по юзабилити;

 - Работа с биллинговой системой;

- Участие в тестировании проекта по бизнес-аналитике;

- Участие в Agile-проектах по методологии Scrum

.- Взаимодействие с командами разработчиков;

- Взаимодействие с заказчиками

- Обучение новых сотрудников группы Тестирования; 

- Инструментарий

:-- Git,SVN;

-- Jira, Redmine;

-- X-code;

-- MySQL.

В наличии окружение:

Mac OS X

Windows

Android

iOS

IPhone

Apple Watch 

MySQLAndroidHTMLiOSRedmineGitSQL