- Аналитический склад ума, инициативность в решение проблем,внимание к деталям, ответственность.
- Опыт тестирования клиент-серверных и web-приложений иmobile - приложений методом чёрного ящика (частично белого ящика);
- Опыт руководства группой тестирования
- Знание методологий тестирования
- Опыт подготовки различных типов документации процедуры тестирования (Test Plane, Test Design)
- Составление документации для тестирования бизнес-процессов заказчика;
- Распределение и контроль выполнения задач;
- Знания SQL, умение писать нетривиальные запросы, опыт написания скриптов;
- Базовые знания XML и HTML;
- Рекомендации по юзабилити;
- Работа с биллинговой системой;
- Участие в тестировании проекта по бизнес-аналитике;
- Участие в Agile-проектах по методологии Scrum
.- Взаимодействие с командами разработчиков;
- Взаимодействие с заказчиками
- Обучение новых сотрудников группы Тестирования;
- Инструментарий
:-- Git,SVN;
-- Jira, Redmine;
-- X-code;
-- MySQL.
В наличии окружение:
Mac OS X
Windows
Android
iOS
IPhone
Apple Watch