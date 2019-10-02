Верстка и администрирование сайтов | HTML5, CSS3, Joomla, Wordpress
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Навыки и умения:
- HTML5/CSS3
- Jquery
- Bootstrap 3
- Основы PHP
- Блочная верстка
- Адаптивная верстка
- Parallax scrolling
- Верстка и администрирование сайтов на CMS Joomla, CMS Wordpress
http://fiber.ua/
http://уочага.рф/ (правка шаблона)
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Портфолио
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- Варз83 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
HTML
Юля - человек какой-то феноменальной внимательности. Ни одна мелочь не ускользнёт из её поля зрения - как раз то, что нужно для отличного контентщика!
Ответный отзыв
Марина очень ответственный и пунктуальный человек. Всегда идет на встречу предложениям и инициативам, которые только можно реализовать в работе. В целом, прекрасный заказчик! Всегда буду рада продолжительному и плодотворному сотрудничеству с ней!