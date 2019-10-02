juliaFF

Юлия Фронтовская juliaFF

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка и администрирование сайтов | HTML5, CSS3, Joomla, Wordpress

E-mail: [email protected]

Viber, WhatsApp, Telegram: +38 096 336 21 75

Навыки и умения:

  • HTML5/CSS3
  • Jquery
  • Bootstrap 3
  • Основы PHP
  • Блочная верстка
  • Адаптивная верстка
  • Parallax scrolling
  • Верстка и администрирование сайтов на CMS Joomla, CMS Wordpress
Примеры моих работ:

http://www.waiz.com.ua/ru/

http://pmguinfo.dp.ua/

https://dubinin.dp.ua/ru/

http://toyota-club.dp.ua/

http://gardina.mk.ua/

http://noshamefashion.com/

https://ekots.net/

http://triz-expert.ru/

http://fiber.ua/

http://уочага.рф/ (правка шаблона)

http://cek.dp.ua/

http://sodrgroup.ru/

http://7im.com.ua/

http://webcu.ru/

http://amg-stone.com/

http://salonprop.ru/

https://kodak-reaktiv.com.ua/ru/

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Отзывы заказчиков

DIVERSI
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Контентщик со знанием основ html-разметки
HTML
Юля - человек какой-то феноменальной внимательности. Ни одна мелочь не ускользнёт из её поля зрения - как раз то, что нужно для отличного контентщика!
Марина очень ответственный и пунктуальный человек. Всегда идет на встречу предложениям и инициативам, которые только можно реализовать в работе. В целом, прекрасный заказчик! Всегда буду рада продолжительному и плодотворному сотрудничеству с ней!
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