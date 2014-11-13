juliaS2103

Юлия Ширяева juliaS2103

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайт, рерайт, администратор соцсетей

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                         Телефон: +62 822 36653996

                                Email: [email protected]

             Skype: nastavnik2103

                                     www.facebook.com/julia.shiryeva

Образование: РГГУ Российский Государственный Гуманитарный Университет

Специальность: Клиническая психология /Детская психология

Курсы и тренинги, бизнес, образование психология: - Тренинг Искусство продаж;  -Продажи для VIP-сегмента; -Ораторское мастерство, -Создатель, -Повлияли–победили, -Лидерство,(тренинги от Semin Group) - Конфликтология, -Стрессменеджмент, -Управление online.. и тп. -  Нейропсихологи(диагностика и коррекция), Art-терапия, -Sand Play терапия; -Семейная  психология, -Детско-родительские отношения.

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  • Опыт работы online:  с 2012 пишу ceo-тексты для узконаправленных компаний, создаю уникальныйконтент для сайта, групп в соц.сетях, форумах, пишу статьи на заказ. Так же

    занимаюсь написанием отзывов, обзоров, умею правильно взаимодействовать с форумами

    с применением только «белых методов». Так же могу развить любую группу в соцсетях

    с подписчиками целевой аудиторией вашего бизнеса\проекта. Провожу оnline

    консультации и вебинары, темы: -психология, эзотерика, женские практики и

    тренинги (как найти свой образ), как заработать в интернете ( удаленная работа

    в путешествиях). Опыт oflineработы наложил на меня отпечаток сверхотвественности и выполнения задач в четко

    поставленные сроки.  Нахожусь  online, могу оперативно ответить на любойвопрос и быстро решить любую задачу.

Опыт работы ofline:                                  Компания :          www.vesco.ru2008 - 2010            Должность:         НR директор                                       Компания :    www.sandproject.ru          2010-2012               Должность:  Тренер-коучь, руководитель отдела    франшизы                                               Компания :    www.sandproject.ru          2011-2013                      Должность: Ведущий психолог  2013-2014                      Компания:ООО «Медицинский центр АРПАНА».                                           Должность:  Управляющий  Дополнительно:  Профессиональновладею Google –могу найти все. Уверенно владею Adobe Photoshop,Microsoft Office, Sony Vegas Pro, Lightroom, Advego Plagiatus, Picasa.Личныекачества:Дисциплинирована, адекватна к ситуациям, умею слышать и слушать,  требовательна к себе, имею гибкий ум, быстро

реагирую, стрессоустойчива, хорошо разбираюсь в людях. Умею много и продуктивно

работать, добиваться поставленных целей. Склонна к саморазвитию во всех сферах

жизни. Вредных привычек нет. Есть опыт организации больших событий от 200 до

2000 человек. Веду здоровый образ жизни, вегетарианка. Занимаюсь йогой и

танцами.  Увлекаюсь фоторепортажем, рисую

картиныПримеры моих работможно посмотреть здесь: http://arpanaveda.ru/http://bestinbali.ru/http://www.balimoon.ru/ http://www.baztone.ru/http://www.sandproject.ru/http://www.novotex-kazan.ru/stati.htmlhttp://www.business-telefon.ru/http://www.goipshop.ru/http://www.dracocase.ru/http://dracodesigninc.ru/http://test.nn4you.ru/вела эти группы:https://vk.com/bali_moonhttps://www.facebook.com/hotelmetropolmoscowhttps://vk.com/arpanaveda https://www.facebook.com/arpanavedahttps://vk.com/letters_design 