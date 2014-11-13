juliaS2103

Копирайт, рерайт, администратор соцсетей

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Телефон: +62 822 36653996

Email: [email protected]

Skype: nastavnik2103

www.facebook.com/julia.shiryeva

Образование: РГГУ Российский Государственный Гуманитарный Университет

Специальность: Клиническая психология /Детская психология

Курсы и тренинги, бизнес, образование психология: - Тренинг Искусство продаж; -Продажи для VIP-сегмента; -Ораторское мастерство, -Создатель, -Повлияли–победили, -Лидерство,(тренинги от Semin Group) - Конфликтология, -Стрессменеджмент, -Управление online.. и тп. - Нейропсихологи(диагностика и коррекция), Art-терапия, -Sand Play терапия; -Семейная психология, -Детско-родительские отношения.

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Опыт работы online: с 2012 пишу ceo-тексты для узконаправленных компаний, создаю уникальныйконтент для сайта, групп в соц.сетях, форумах, пишу статьи на заказ. Так же занимаюсь написанием отзывов, обзоров, умею правильно взаимодействовать с форумами с применением только «белых методов». Так же могу развить любую группу в соцсетях с подписчиками целевой аудиторией вашего бизнеса\проекта. Провожу оnline консультации и вебинары, темы: -психология, эзотерика, женские практики и тренинги (как найти свой образ), как заработать в интернете ( удаленная работа в путешествиях). Опыт oflineработы наложил на меня отпечаток сверхотвественности и выполнения задач в четко поставленные сроки. Нахожусь online, могу оперативно ответить на любойвопрос и быстро решить любую задачу.

Компания : www.vesco.ru Должность: НR директор Компания : www.sandproject.ru Должность: Тренер-коучь, руководитель отдела франшизы Компания : www.sandproject.ru Должность: Ведущий психологКомпания:ООО «Медицинский центр АРПАНА». Должность: УправляющийПрофессиональновладею Google –могу найти все. Уверенно владею Adobe Photoshop,Microsoft Office, Sony Vegas Pro, Lightroom, Advego Plagiatus, Picasa.:Дисциплинирована, адекватна к ситуациям, умею слышать и слушать, требовательна к себе, имею гибкий ум, быстро

реагирую, стрессоустойчива, хорошо разбираюсь в людях. Умею много и продуктивно

работать, добиваться поставленных целей. Склонна к саморазвитию во всех сферах

жизни. Вредных привычек нет. Есть опыт организации больших событий от 200 до

2000 человек. Веду здоровый образ жизни, вегетарианка. Занимаюсь йогой и

танцами. Увлекаюсь фоторепортажем, рисую

картиныПримеры моих работможно посмотреть здесь: http://arpanaveda.ru/http://bestinbali.ru/http://www.balimoon.ru/ http://www.baztone.ru/http://www.sandproject.ru/http://www.novotex-kazan.ru/stati.htmlhttp://www.business-telefon.ru/http://www.goipshop.ru/http://www.dracocase.ru/http://dracodesigninc.ru/http://test.nn4you.ru/вела эти группы:https://vk.com/bali_moonhttps://www.facebook.com/hotelmetropolmoscowhttps://vk.com/arpanaveda https://www.facebook.com/arpanavedahttps://vk.com/letters_design