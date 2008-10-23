julia_17_03

Арутюнянц Юлия Вадимовна
Телефон: 8-926-537-00-77
e-mail: [email protected]
Цель резюме: редактор/копирайтер,журналист,Новости/Статьи/Обзоры,Креатив/Копирайтинг
администрирование.
Образование: незаконченное высшее
Основное: МГУ им.М.В.Ломоносова, факультет: Государственного управления, год окончания:2009
Опыт работы: 2006-2007 гг.- ведение блога на сайте www.fashiontime.ru, администрирование сайта, написание статей, редактирование.
Навыки:
ПК-уверенный пользователь (MS Word,MS Excel, Internet,Access,Power point)
Иностранные языки:
Английский язык-уровень Intermediate
Личные качества: ответственность,нацеленность на результат,порядочность,инициативность,аккуратность,высокая трудоспособность
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