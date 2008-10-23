julia_17_03

Юлия Арутюнянц julia_17_03

 
36 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Арутюнянц Юлия Вадимовна

Телефон: 8-926-537-00-77

e-mail: [email protected]

Цель резюме: редактор/копирайтер,журналист,Новости/Статьи/Обзоры,Креатив/Копирайтинг

администрирование.

Образование: незаконченное высшее

Основное: МГУ им.М.В.Ломоносова, факультет: Государственного управления, год окончания:2009

Опыт работы: 2006-2007 гг.- ведение блога на сайте www.fashiontime.ru, администрирование сайта, написание статей, редактирование.

Навыки:

ПК-уверенный пользователь (MS Word,MS Excel, Internet,Access,Power point)

Иностранные языки:

Английский язык-уровень Intermediate

Личные качества: ответственность,нацеленность на результат,порядочность,инициативность,аккуратность,высокая трудоспособность

Написание статей