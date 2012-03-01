Копирайтер, редактор

03.2012 – по настоящее время, AdOnWeb (интернет-маркетинг, вэб-проекты), редактор интернет-проектов

• Ответственность за содержание текстов (инфо-продукты, тексты для сайтов, интернет-страниц): постановка задач перед исполнителями, контроль исполнения

• Подбор, утверждение визуального контента

• Написание текстов

• Редактирование текстов

• Создание интернет-страниц:

постановка задач перед исполнителями (копирайт, дизайн, верстка), контроль исполнения конечного результата

• Формирование пула копирайтеров

04.2010 – 05.2011, отраслевой портал www.bestplastic.ru (эстетическая медицина), СМИ

выпускающий редактор

• Подготовка материалов к публикации, редакторская правка текстов, рерайт.

• Написание текстов.

• Отбор визуальных материалов для выпуска, редактирование изображений.

• Контроль за соблюдением сроков выпуска.

• Администрирование сайта через CMS.

08.2008 – 10.2009, интернет-магазин www.vippresent.ru (предметы роскоши)

контент-менеджер

• Написание статей, новостей, слоганов.

• Редактирование и адаптация текстов и изображений для Web.

• Администрирование сайта через CMS.

10.2005 - 07.2008, работа на административных позициях

офис-менеджер

Административные функции.

Образование: Высшее

Учебное заведение: Государственный Университет Гуманитарных Наук, г. Москва

Дата окончания: Июль 2005 года

Факультет: Философский

Специальность: Преподаватель философии

Курсы: «Английский язык»

Учебное заведение: Школа иностранных языков (Новый Гуманитарный Институт)

Продолжительность: 2 года

Дата окончания: Июнь 2005 года

Английский язык: Разговорный

Уровень владения компьютером: уверенный пользователь

Навыки работы с ПК: Пакет Microsoft Office, Photoshop, HTML, Internet, машинопись «слепой метод».