03.2012 – по настоящее время, AdOnWeb (интернет-маркетинг, вэб-проекты), редактор интернет-проектов
• Ответственность за содержание текстов (инфо-продукты, тексты для сайтов, интернет-страниц): постановка задач перед исполнителями, контроль исполнения
• Подбор, утверждение визуального контента
• Написание текстов
• Редактирование текстов
• Создание интернет-страниц:
постановка задач перед исполнителями (копирайт, дизайн, верстка), контроль исполнения конечного результата
• Формирование пула копирайтеров
04.2010 – 05.2011, отраслевой портал www.bestplastic.ru (эстетическая медицина), СМИ
выпускающий редактор
• Подготовка материалов к публикации, редакторская правка текстов, рерайт.
• Написание текстов.
• Отбор визуальных материалов для выпуска, редактирование изображений.
• Контроль за соблюдением сроков выпуска.
• Администрирование сайта через CMS.
08.2008 – 10.2009, интернет-магазин www.vippresent.ru (предметы роскоши)
контент-менеджер
• Написание статей, новостей, слоганов.
• Редактирование и адаптация текстов и изображений для Web.
• Администрирование сайта через CMS.
10.2005 - 07.2008, работа на административных позициях
офис-менеджер
Административные функции.
Образование: Высшее
Учебное заведение: Государственный Университет Гуманитарных Наук, г. Москва
Дата окончания: Июль 2005 года
Факультет: Философский
Специальность: Преподаватель философии
Курсы: «Английский язык»
Учебное заведение: Школа иностранных языков (Новый Гуманитарный Институт)
Продолжительность: 2 года
Дата окончания: Июнь 2005 года
Английский язык: Разговорный
Уровень владения компьютером: уверенный пользователь
Навыки работы с ПК: Пакет Microsoft Office, Photoshop, HTML, Internet, машинопись «слепой метод».