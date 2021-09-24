julia_berdnikova

Юлия Бердникова julia_berdnikovajulia_berdnikova
38 летУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер полиграфии
В сфере полиграфии с 2007 года
Компьютерные навыки и знания:
- Adobe Photoshop;
- Adobe In Design;
- Adobe Illustrator;
Профессиональные навыки:
- разработка дизайна полиграфической продукции.
- верстка газет, журналов, каталогов, книг.
- подготовка макетов к печати.
- разработка дизайна наружной рекламы.
- разработка дизайна Web баннеров для сайтов, соц. сетей.
Личные качества:
- ответственность;
- внимательность;
- пунктуальность;
- работа в условиях многозадачности;
- стрессоустойчивость.
Профессионал с большим практическим опытом. Работаю быстро и качественно.