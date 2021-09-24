julia_berdnikova

Дизайнер полиграфии

В сфере полиграфии с 2007 года

Компьютерные навыки и знания:

- Adobe Photoshop;

- Adobe In Design;

- Adobe Illustrator;

Профессиональные навыки:

- разработка дизайна полиграфической продукции.

- верстка газет, журналов, каталогов, книг.

- подготовка макетов к печати.

- разработка дизайна наружной рекламы.

- разработка дизайна Web баннеров для сайтов, соц. сетей.

Личные качества:

- ответственность;

- внимательность;

- пунктуальность;

- работа в условиях многозадачности;

- стрессоустойчивость.

Профессионал с большим практическим опытом. Работаю быстро и качественно.