julia_galperina

SMM-услуги Я предлагаю услуги маркетинга для вашего бизнеса. Имею опыт работы в СМИ и рекламе, помогу в продвижении ваших социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, основной упор делаю на ВКонтакте в нынешних реалиях). Освобожу вас от рутинных задач, вы получите свободное время и уверенность, что ваш бизнес в надежных руках. Основной упор сейчас делаю на соцсети VKontakte. Основной упор сейчас делаю на соцсети VKontakte. Проведу аудит, анализ вашей ЦА и конкурентов

Составлю контент-план на месяц (вы всегда будете знать, что нужно публиковать, освободите свою голову от лишних тревог).

Подготовлю специальные рубрики, которые будут отражать уникальность и экспертность вашего бенда, по которым составлю посты.

Разработаю стратегию продвижения товаров и услуг, привлечение новых подписчиков.

Обеспечу постоянный анализ и мониторинг вашей отрасли, чтобы находиться всегда в курсе трендов и актуального.

Обеспечу поддерживание и увеличение активности аудитории в ваших соцсетях, увеличу вовлеченность за счёт своевременной и грамотной работе с комментариями и негативными отзывами.

Проведу оптимизацию визуального оформления вашего аккаунта: обложка группы, подготовка фото- и видеоальбомов, разделов меню, перечень услуг и товаров, добавление ссылок и обсуждений.

Обеспечу рекламой и продвижением сообщества (таргетированная реклама): Вычленение сегментов целевой аудитории и их потребностей,

Парсинг (сбор) баз целевой аудитории,

Настройка, ведение, анализ, корректировка объявлений в рекламной кампании

Создание рекламных текстов и баннеров,

Проведение акций, конкурсов, опросов, викторин, участие в марафонах и других вовлекающих активностях. Мои кейсы можно посмотреть по ссылке: HTML Мои кейсы можно посмотреть по ссылке: http://portfolio_galperina_julia.tilda.ws/page27764520.html

Я против войны в Украине !