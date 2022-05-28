julia_galperina

SMM-услуги
- Я предлагаю услуги маркетинга для вашего бизнеса. Имею опыт работы в СМИ и рекламе, помогу в продвижении ваших социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, основной упор делаю на ВКонтакте в нынешних реалиях). Освобожу вас от рутинных задач, вы получите свободное время и уверенность, что ваш бизнес в надежных руках.
- Проведу аудит, анализ вашей ЦА и конкурентов
- Составлю контент-план на месяц (вы всегда будете знать, что нужно публиковать, освободите свою голову от лишних тревог).
- Подготовлю специальные рубрики, которые будут отражать уникальность и экспертность вашего бенда, по которым составлю посты.
- Разработаю стратегию продвижения товаров и услуг, привлечение новых подписчиков.
- Обеспечу постоянный анализ и мониторинг вашей отрасли, чтобы находиться всегда в курсе трендов и актуального.
- Обеспечу поддерживание и увеличение активности аудитории в ваших соцсетях, увеличу вовлеченность за счёт своевременной и грамотной работе с комментариями и негативными отзывами.
- Проведу оптимизацию визуального оформления вашего аккаунта: обложка группы, подготовка фото- и видеоальбомов, разделов меню, перечень услуг и товаров, добавление ссылок и обсуждений.
- Обеспечу рекламой и продвижением сообщества (таргетированная реклама):
- Вычленение сегментов целевой аудитории и их потребностей,
- Парсинг (сбор) баз целевой аудитории,
- Настройка, ведение, анализ, корректировка объявлений в рекламной кампании
- Создание рекламных текстов и баннеров,
- Проведение акций, конкурсов, опросов, викторин, участие в марафонах и других вовлекающих активностях.
Я против войны в Украине!