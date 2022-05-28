julia_galperina

Юлия julia_galperina

 
33 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
SMM-услуги
  • Я предлагаю услуги маркетинга для вашего бизнеса. Имею опыт работы в СМИ и рекламе, помогу в продвижении ваших социальных сетей (Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, основной упор делаю на ВКонтакте в нынешних реалиях). Освобожу вас от рутинных задач, вы получите свободное время и уверенность, что ваш бизнес в надежных руках.
Основной упор сейчас делаю на соцсети VKontakte.

  • Проведу аудит, анализ вашей ЦА и конкурентов
  • Составлю контент-план на месяц (вы всегда будете знать, что нужно публиковать, освободите свою голову от лишних тревог).
  • Подготовлю специальные рубрики, которые будут отражать уникальность и экспертность вашего бенда, по которым составлю посты.
  • Разработаю стратегию продвижения товаров и услуг, привлечение новых подписчиков.
  • Обеспечу постоянный анализ и мониторинг вашей отрасли, чтобы находиться всегда в курсе трендов и актуального.
  • Обеспечу поддерживание и увеличение активности аудитории в ваших соцсетях, увеличу вовлеченность за счёт своевременной и грамотной работе с комментариями и негативными отзывами.
  • Проведу оптимизацию визуального оформления вашего аккаунта: обложка группы, подготовка фото- и видеоальбомов, разделов меню, перечень услуг и товаров, добавление ссылок и обсуждений.
  • Обеспечу рекламой и продвижением сообщества (таргетированная реклама):
  • Вычленение сегментов целевой аудитории и их потребностей,
  • Парсинг (сбор) баз целевой аудитории,
  • Настройка, ведение, анализ, корректировка объявлений в рекламной кампании
  • Создание рекламных текстов и баннеров,
  • Проведение акций, конкурсов, опросов, викторин, участие в марафонах и других вовлекающих активностях.
Мои кейсы можно посмотреть по ссылке: http://portfolio_galperina_julia.tilda.ws/page27764520.html
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