julia_harb3

Здравствуйте!

На данный момент я изучаю испанский и английский языки. Предлагаю свои услуги перевода (небольших текстов) с испанского/английского на русский/украинский. Также, услуги набора текста ;) Все работы выполняю во время!

Так как я здесь новенькая, мне нужно зарекомендовать себя. Поэтому я готова сделать несколько работ бесплатно в обмен на хороший отзыв.

Если Вам удобней работать через электронную почту, я обязательно замечу Ваши сообщения во входящих (мой электронный адрес - [email protected]).

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!