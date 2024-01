julia_kovalenko5

Перекладач, коректор, редактор, копірайтер

Я філолог, дипломований спеціаліст. Можу перекласти ваш матеріал з англійської на російську та українську мови. Якість гарантую. Маю великий досвід перекладу та редагування (понад 5 років). Ви плануєте розширити свій бізнес на великий російськомовний та україномовний сегмент - давайте працювати разом! Вам потрібен досвідчений літературний редактор - вже готова працювати! Вболіваю за якість та чітко дотримуюсь дедлайнів. Про ціну завжди можна домовитися.

I am a philologist, a certified specialist. I can translate your material from English into Russian and Ukrainian. I guarantee the quality. I have extensive experience in translation and editing (over 5 years). You are planning to expand your business to a large Russian and Ukrainian-speaking segment - let's work together! You need an experienced literary editor - I am ready to work! I care about quality and strictly meet deadlines. We can always agree on the price.

Я филолог, дипломированный специалист. Могу перевести ваш материал с английского на русский и украинский языки. Качество гарантирую. Имею большой опыт перевода и редактирования (более 5 лет). Вы планируете расширить свой бизнес на большой русскоязычный и украиноязычный сегмент - давайте работать вместе! Вам нужен опытный литературный редактор - я готова к работе! Я забочусь о качестве и четко придерживаюсь дедлайнов. О цене всегда можем договориться.