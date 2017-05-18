ФИО: Кудряшова Юлия Евгеньевна;
Дата рождения: 28.10.1994;
Образование, курсы, тренинги: высшее образование; курсы журналистики;
Иностранные языки: английский, сербский, французский;
Профессиональные навыки: владение ПК и текстовыми редакторами на профессиональном уровне;
Опыт работы: 2 года работы на текстовых биржах (копирайтинг, рерайтинг, перевод);
Личные качества: ответственность, усидчивость, оперативность, обучаемость, самодисциплина, креативный подход к любой работе;
Предоставляемые услуги: копирайтинг, рерайтинг, перевод, редактирование текстов, перевод аудио и видеофайлов в текст.