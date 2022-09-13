julia_languge

Юлия julia_languge

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Репетитор по немецкому и английскому языку. Преподавание русского , как иностранного для носителей английского и немецкого языков.Перевод документаци

Здравствуйте , мой уровень владения  английского и немецкого  C1 , уровень носителя языка. Я неоднократно посещала различные страны мира и регулярно практикую знания английского и немецкого  в общении с носителями языка. Помогу добиться поставленных целей , уровня. Занятия провожу удалённо. Подбираю программу и аутентичные материалы под каждого ученика в зависимости от уровня знаний , возраста и целей изучения языка.  Также я могу помочь в изучении русского языка как иностранного  носителям немецкого и английского. 

Стоимость занятий: 600  рублей/час  дети до 7 класса , после 7 класса 700 рублей /час , взрослые от 800 рублей /час

Также я помогаю с переводом документации , текстов на английский , русский , немецкий.