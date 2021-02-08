МОНТАЖ ВИДЕО
Качественный и недорогой монтаж ваших видео для YouTube, Instagram, VK.
Опыт работы 6 лет.
Быстро и динамично делаю монтаж любой сложности, что поспособствует удержанию внимания аудитории на Вашем контенте.
Я всегда учитываю мнение заказчика. Мы всегда будем приходить к общим выводам и целям, которые сделают выпускаемый продукт полезным для потребителя.
Связаться со мной: https://vk.com/breathofsnow
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Портфолио
- Монтаж для заказчика28 просмотров
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