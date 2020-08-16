Юлия Булгакова juliabar1980juliabar1980
Доброго дня всем, кто заглянул на мою страницу. Меня зовут Юлия Булгакова. Иногда в жизни происходит
нечто необыкновенное. Так было и со мной. Чтобы получить образование, я прошла
3 года колледжа на факультете иностранных языков, затем 4 года на филологическом
факультете. Во время обучения изучала такие дисциплины как языкознание,
лингвистика, морфология, пунктуация, стилистика, зарубежная, отечественная
литература и другие полезные предметы. Закончила в 2004 году, получив диплом с
отличием.В Москве дополнительно осваивала разговорный английский язык и его грамматическое строение. Второй иностранный
мне давался легче. Продолжала работать над орфографией и синтаксисом русского
языка, самостоятельно занимаясь на сайте «Грамота.ру» и по пособию Д. Э.
Розенталя.Сейчас живу в западной точке России, активно развиваюсь в копирайтинге. После прохождения бесплатного
курса в интернете сразу же смогла продать около 50 статей на биржах. Сейчас
занимаюсь в школе копирайтинга Юлии Волкодав, на втором уровне «специалист».Интернет – это океан, а тексты – вода, его содержимое. Как сложно найти в этом огромном вместилище то,
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