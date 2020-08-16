Слово - оружие знающего копирайтера!

Доброго дня всем, кто заглянул на мою страницу. Меня зовут Юлия Булгакова. Иногда в жизни происходит

нечто необыкновенное. Так было и со мной. Чтобы получить образование, я прошла

3 года колледжа на факультете иностранных языков, затем 4 года на филологическом

факультете. Во время обучения изучала такие дисциплины как языкознание,

лингвистика, морфология, пунктуация, стилистика, зарубежная, отечественная

литература и другие полезные предметы. Закончила в 2004 году, получив диплом с

отличием.В Москве дополнительно осваивала разговорный английский язык и его грамматическое строение. Второй иностранный

мне давался легче. Продолжала работать над орфографией и синтаксисом русского

языка, самостоятельно занимаясь на сайте «Грамота.ру» и по пособию Д. Э.

Розенталя.Сейчас живу в западной точке России, активно развиваюсь в копирайтинге. После прохождения бесплатного

курса в интернете сразу же смогла продать около 50 статей на биржах. Сейчас

занимаюсь в школе копирайтинга Юлии Волкодав, на втором уровне «специалист».Интернет – это океан, а тексты – вода, его содержимое. Как сложно найти в этом огромном вместилище то,

что нужно! Обратившись ко мне, вы приобретаете человека, который захочет

воплотить в жизнь ваши стремления и желания, получите безупречные статьи с

уникальностью выше 90%, с чётким соблюдением SEO – оптимизации, точной подборкой синонимов, образных выражений, без высокой заспамленности и воды. Заказывая работу у меня,вам не придётся сомневаться в таких нюансах:

Для написания было использовано около трёх источников информации.

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Предпочитаю разнообразие тем: общество,политика, педагогика, психология, семейные отношения, воспитание детей,

недвижимость, медицина, туризм, описание товаров, литература, обзор экранизаций и произведений и т. д. Стараюсь не брать узкоспециализированных тематик, в которых не особенно разбираюсь.Если вы убедились, что перед вами филолог, корректор и мастер своего дела, не упускайте возможность увеличить продажи и привлечь заинтересованных посетителей сайта.