juliabelska

Радиоведущая с креативным мышлением

Здравствуйте, друзья.

Если вы ищете человека с опытом в медиасфере, you're wellcome!

Бельская Юлия Николаевна (30.11.1990р.)

опыт работы

2012-2016 Радиостанция ФМ Галичина, г.. Львов

1 год журналист отдела информации

3 года ведущая прямого эфира (развлекательное вечернее шоу "18+", утреннее шоу "Шоу Утро без Рамок"), диктор, автор программ на развлекательную тематику, медицинскую, о красоте и здоровье, спорте, еде, путешествиях, авто новости.

4 года копирайтер (создание креативных рекламных текстов для топовых компаний Львова, Украина: игровые ролики, информационные, имиджевая реклама, рифмованная реклама, создание слоганов, озвученные рекламы).

2011 - 2012 АРТ-студия Third-eARTh, г.. Львов

1 год помощник директора (продвижение авторских художественных работ)

2008-2010 Радиостанция Луцк

2 года автор программ, диктор

ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

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