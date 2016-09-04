juliabelska

Здравствуйте, друзья.
Если вы ищете человека с опытом в медиасфере, you're wellcome!
Бельская Юлия Николаевна (30.11.1990р.)
опыт работы
2012-2016 Радиостанция ФМ Галичина, г.. Львов
1 год журналист отдела информации
3 года ведущая прямого эфира (развлекательное вечернее шоу "18+", утреннее шоу "Шоу Утро без Рамок"), диктор, автор программ на развлекательную тематику, медицинскую, о красоте и здоровье, спорте, еде, путешествиях, авто новости.
4 года копирайтер (создание креативных рекламных текстов для топовых компаний Львова, Украина: игровые ролики, информационные, имиджевая реклама, рифмованная реклама, создание слоганов, озвученные рекламы).
2011 - 2012 АРТ-студия Third-eARTh, г.. Львов
1 год помощник директора (продвижение авторских художественных работ)
2008-2010 Радиостанция Луцк
2 года автор программ, диктор
ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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