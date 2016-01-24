Photographer, Photo Editor

Занимаюсь фотосъемкой и обработкой фотографий. Фотографирую на Nikon D3100, так же могу работать с любой техникой Canon и Nikon. Считаю,что техническое оборудование не главное. Ведь, кто смотрит на длину объектива?)

Опыт работы фотографом около 1,5 года. Ретушью занимаюсь примерно пол года. Перед началом работы сделаю пример конечного результата работы.

Портфолио: https://www.flickr.com/people/juliadzyuman/

Предлагаемые услуги:

- удаление дефектов кожи

- цветокоррекция

- тонирование

- полная обработка фотографий

- портретная съемка

За всеми подробностями обращайтесь лично.

почта: [email protected]

Буду рада сотрудничать.