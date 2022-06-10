juliaischenko

Інтернет-маркетолог

1. Моніторинг і аналіз конкурентів;

2. Визначення ЦА та розробка УТП;

3. Розробка digital стратегії і SMM стратегії для компанії;

4. Планування та прогнозування маркетингового бюджету;

5. Налаштування, ведення і оптимізація таргетованої реклами (meta - facebook/instagram);

6. Налаштування, ведення та оптимізація контекстної реклами (Google AdWords);

7. Наповнення, адміністрування і ведення блогу web-сайтів компанії;

8. Покращення UX/UI - взаємодія з програмістами, розробниками, дизайнерами: постановка ТЗ та контроль їх виконання;

9. Контроль та координація робіт з SEO-просування;

10. Робота з маркетплейсами Prom.ua і Rozetka.ua;

11. Смс-розсилки - TurboSMS, email - eSputnik;

12. Ведення YouTube- і Tik-Tok каналу;

14. Ведення та запуск реклами на Linkedin;

15. Робота з відгуками у Google, YouTube, Meta, Google Мій Бізнес;

16. Робота з коментарями та запитами у соцмережах;

17. Введення крауд-маркетинга (новини, тематичні сайти, форуми, майданчики, блоги);

18. Співпраця з блогерами та лідерами думок;

19. Формування щомісячних звітів.