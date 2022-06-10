juliaischenko

1. Моніторинг і аналіз конкурентів;
2. Визначення ЦА та розробка УТП;
3. Розробка digital стратегії і SMM стратегії для компанії;
4. Планування та прогнозування маркетингового бюджету;
5. Налаштування, ведення і оптимізація таргетованої реклами (meta - facebook/instagram);
6. Налаштування, ведення та оптимізація контекстної реклами (Google AdWords);
7. Наповнення, адміністрування і ведення блогу web-сайтів компанії;
8. Покращення UX/UI - взаємодія з програмістами, розробниками, дизайнерами: постановка ТЗ та контроль їх виконання;
9. Контроль та координація робіт з SEO-просування;
10. Робота з маркетплейсами Prom.ua і Rozetka.ua;
11. Смс-розсилки - TurboSMS, email - eSputnik;
12. Ведення YouTube- і Tik-Tok каналу;
14. Ведення та запуск реклами на Linkedin;
15. Робота з відгуками у Google, YouTube, Meta, Google Мій Бізнес;
16. Робота з коментарями та запитами у соцмережах;
17. Введення крауд-маркетинга (новини, тематичні сайти, форуми, майданчики, блоги);
18. Співпраця з блогерами та лідерами думок;
19. Формування щомісячних звітів.