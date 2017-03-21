Переводчик (английский - русский, русский - английский)

Опыт работы:

январь 2016 г. по настоящее время

Компания: Carfax Education Russia

Внештатный переводчик с/на английский язык

Обязанности:

- письменный перевод отчетности с английского языка на русский и с русского языка на английский в

установленные заказчиком сроки;

- перевод статей;

- перевод договоров;

- перевод презентаций;

- перевод текстов любой сложности и объема вкраткие сроки;

- устный последовательный перевод;

- качественный перевод.

Образование:

2014-2016 гг.

Московский Городской Педагогический Университет

Институт иностранных языков

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)

2012-2016 гг.

Московский Городской Педагогический Университет

Институт иностранных языков

Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский и испанский языки)

Дополнительное образование:

2013г.

Языковая школа EC, Нью-Йорк, США

2013г.

Языковая школа EC, Майами, США

2014 г.

Языковая школа Embassy English Language School, Лос-Анджелес, США

Профессиональные навыки:

Английский язык – письменный и разговорный – свободное владение, опыт общения с носителями

языка, обширный опыт межкультурного общения; французский язык(средний уровень), испанский язык (начальный уровень). Объем письменного перевода в паре английский-русский язык (в обе стороны) до 15 печатных листов в день. Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати, качественная работа в сжатые сроки.