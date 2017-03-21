Опыт работы:
январь 2016 г. по настоящее время
Компания: Carfax Education Russia
Внештатный переводчик с/на английский язык
Обязанности:
- письменный перевод отчетности с английского языка на русский и с русского языка на английский в
установленные заказчиком сроки;
- перевод статей;
- перевод договоров;
- перевод презентаций;
- перевод текстов любой сложности и объема вкраткие сроки;
- устный последовательный перевод;
- качественный перевод.
Образование:
2014-2016 гг.
Московский Городской Педагогический Университет
Институт иностранных языков
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык)
2012-2016 гг.
Московский Городской Педагогический Университет
Институт иностранных языков
Лингвистика и межкультурная коммуникация (английский и испанский языки)
Дополнительное образование:
2013г.
Языковая школа EC, Нью-Йорк, США
2013г.
Языковая школа EC, Майами, США
2014 г.
Языковая школа Embassy English Language School, Лос-Анджелес, США
Профессиональные навыки:
Английский язык – письменный и разговорный – свободное владение, опыт общения с носителями
языка, обширный опыт межкультурного общения; французский язык(средний уровень), испанский язык (начальный уровень). Объем письменного перевода в паре английский-русский язык (в обе стороны) до 15 печатных листов в день. Продвинутый пользователь ПК, основной пакет MS Office, слепой метод печати, качественная работа в сжатые сроки.