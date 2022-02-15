juliakalin

Юлия juliakalin

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Опыт работы в сфере онлайн копирайта,продаж,SMM,обработки фото и видео - 3 года 

Отзывы заказчиков

zikks
Юрий 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
$3
7 баллов
3 года назад
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