Предоставляю услуги по копирайтингу, SEO-копирайтингу, английскому копирайтингу
Два высших образования, пишу давно на разных ресурсах. Но данная биржа мне кажется самой привлекательной!
Моя основная деятельность - создание качественного и грамотного контента на русском и английском языках.
Пишу тексты любой сложности за максимально короткие сроки!
Если вам необходим креатив, продающий текст высокого качества или контент, который любят поисковые системы, я именно тот человек, который вам нужен!
Что я предлагаю:
- копирайтинг;
- SEO-копирайтинг, соответствующий основным правилам создания контента для поисковых систем;
- релевантные тексты 95%+, которые максимально идеальны для ранжирования;
- продающие тексты, написанные с использованием технологий AIDA, B2B, B2C, B2G;
- внутренняя оптимизация сайта;
- переводы англ.-рус. или рус.-англ;
- английский копирайтинг и SEO-копирайтинг.
Я работаю над каждым проектом с большой отдачей, оттачивая все нюансы.
Регулярно посещаю семинары и тренинги для повышения своих профессиональных качеств. Я в курсе всех изменений и инноваций в сфере копирайтинга и SEO-оптимизации.
Обращайтесь непременно!:)
Копирайтинг
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$2/час
от $4от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
$6/час
от $12от 1 дня
#3833