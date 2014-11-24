juliannakorn

Юлия juliannakorn

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Предоставляю услуги по копирайтингу, SEO-копирайтингу, английскому копирайтингу

Два высших образования, пишу давно на разных ресурсах. Но данная биржа мне кажется самой привлекательной!

Моя основная деятельность - создание качественного и грамотного контента на русском и английском языках.

Пишу тексты любой сложности за максимально короткие сроки!

Если вам необходим креатив, продающий текст высокого качества или контент, который любят поисковые системы,  я именно тот человек, который вам нужен!

Что я предлагаю:

  • копирайтинг;
  • SEO-копирайтинг, соответствующий основным правилам создания контента для поисковых систем;
  • релевантные тексты 95%+, которые максимально идеальны для ранжирования;
  • продающие тексты, написанные с использованием технологий AIDA, B2B, B2C, B2G;
  • внутренняя оптимизация сайта;
  • переводы англ.-рус. или рус.-англ;
  • английский копирайтинг и SEO-копирайтинг.
Мой интерес - сделать свою работу для вас максимально эффективной за справедливую оплату! 

Я работаю над каждым проектом с большой отдачей, оттачивая все нюансы.

Регулярно посещаю семинары и тренинги для повышения своих профессиональных качеств. Я в курсе всех изменений и инноваций в сфере копирайтинга и SEO-оптимизации.

Обращайтесь непременно!:)

Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
от $4от 1 дня
#2801
Переводы
нет отзывов
$6/час
от $12от 1 дня
#3833