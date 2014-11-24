Предоставляю услуги по копирайтингу, SEO-копирайтингу, английскому копирайтингу

Два высших образования, пишу давно на разных ресурсах. Но данная биржа мне кажется самой привлекательной!

Моя основная деятельность - создание качественного и грамотного контента на русском и английском языках.

Пишу тексты любой сложности за максимально короткие сроки!

Если вам необходим креатив, продающий текст высокого качества или контент, который любят поисковые системы, я именно тот человек, который вам нужен!

Что я предлагаю:

копирайтинг;

SEO-копирайтинг, соответствующий основным правилам создания контента для поисковых систем;

релевантные тексты 95%+, которые максимально идеальны для ранжирования;

продающие тексты, написанные с использованием технологий AIDA, B2B, B2C, B2G;

внутренняя оптимизация сайта;

переводы англ.-рус. или рус.-англ;

английский копирайтинг и SEO-копирайтинг.

- сделать свою работу для вас максимально эффективной за справедливую оплату!

Я работаю над каждым проектом с большой отдачей, оттачивая все нюансы.

Регулярно посещаю семинары и тренинги для повышения своих профессиональных качеств. Я в курсе всех изменений и инноваций в сфере копирайтинга и SEO-оптимизации.

Обращайтесь непременно!:)