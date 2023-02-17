julianochka15

Аккаунт менеджер Wildberries

Здравствуйте, меня зовут Юлия.

Я являюсь сертифицированным менеджером на Wildberries.

Недавно прошла обучение у одного из самых топовых специалистов по выходу на меркетплейсы.

В связи с этим, в течение месяца буду помогать вам за символическую плату. Могу сотрудничать, сначала на частичной занятости, а в последствии и на постоянной основе.

Кого я ищу:

•Работающего на Wildberries предпринимателя,которому нужна помощь менеджера.

•Предпринимателя,у которого есть желание выйти на маркетплейс

•Есть товар,с которым можно стартовать и бюджет,чтобы этот выход совершить

Могу выполнить любую из перечисленных ниже функций:

•заведу карточку New

•проведу SEO-анализ

•составлю список работающих ключевых слов

•проверю работоспособность ключей ДО и ПОСЛЕ изменений

•настрою рекомендации,как один из главных инструментов продаж

•создание этикеток со штрих-кодом для маркировки товара по регламенту маркетплейса

•актуальное ценообразование (скидки,Акции)

•работу с отзывами и ответы на вопросы покупателей

•обратную связь со всеми сложностями и ошибками

•отслежу остатки товара и оформлю поставку

Я начинающий менеджер и однако,нацелена на долгосрочную работу с предпринимателем на Wildberries и готова освободить ваше время. Снять рутинные задачи, чтобы у вас было больше времени заниматься развитием проекта.

Если Вам нужен надежный и компетентный помощник, буду рада нашему сотрудничеству.

Жду обратной связи.