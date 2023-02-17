julianochka15

Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Я являюсь сертифицированным менеджером на Wildberries.
Недавно прошла обучение у одного из самых топовых специалистов по выходу на меркетплейсы.
В связи с этим, в течение месяца буду помогать вам за символическую плату. Могу сотрудничать, сначала на частичной занятости, а в последствии и на постоянной основе.
Кого я ищу:
•Работающего на Wildberries предпринимателя,которому нужна помощь менеджера.
•Предпринимателя,у которого есть желание выйти на маркетплейс
•Есть товар,с которым можно стартовать и бюджет,чтобы этот выход совершить
Могу выполнить любую из перечисленных ниже функций:
•заведу карточку New
•проведу SEO-анализ
•составлю список работающих ключевых слов
•проверю работоспособность ключей ДО и ПОСЛЕ изменений
•настрою рекомендации,как один из главных инструментов продаж
•создание этикеток со штрих-кодом для маркировки товара по регламенту маркетплейса
•актуальное ценообразование (скидки,Акции)
•работу с отзывами и ответы на вопросы покупателей
•обратную связь со всеми сложностями и ошибками
•отслежу остатки товара и оформлю поставку
Я начинающий менеджер и однако,нацелена на долгосрочную работу с предпринимателем на Wildberries и готова освободить ваше время. Снять рутинные задачи, чтобы у вас было больше времени заниматься развитием проекта.
Если Вам нужен надежный и компетентный помощник, буду рада нашему сотрудничеству.
Жду обратной связи.