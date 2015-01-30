Копирайтер. Нахожу для вас хорошо продающие буквы

Здравствуйте.

Рада предложить свои услуги в подготовке интересных и содержательных текстов для вашего сайта и любого проекта, где нужен качественный контент.

Моя специальность: «Филолог, преподаватель украинского языка и литературы». Я окончила Институт филологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Пишу грамотно на русском и украинском языках. Есть 3-летний опыт письменного перевода с английского (новости, статьи).

Мой опыт работы копирайтером - более 5 лет. Сейчас основная работа (фриланс) в студии интернет-маркетинга и разработки сайтов.

У меня есть богатый 6-летний опыт работы ответственным (выпускающим) редактором. Моей главной обязанностью было координирование всех этапов подготовки изданий в печать, начиная с составления флет-плана и заканчивая сдачей в печать согласно графикам выхода, а также отправкой журнала подписчикам.

Основные направления работы :

- копирайтинг (продающие, мотивирующие тексты в т.ч. для посадочных);

- подготовка авторских материалов (печатные издания, онлайн проекты);

- составление грамотных текстов под ключевые запросы (в пределах оптимальной «тошноты»);

(тематика – любая, увлекательно пишу как о красоте, так и электроэнергетике);

- рерайтинг (уникальность 95–100% по Etxt, Content Watch, text.ru и Адвего);

- расшифровка и литературная обработка интервью, аудиозаписей.

Есть и такой полезный опыт :

- участие в разработке сайтов, подготовка текстовых блоков для прототипов;

- качественная обработка заявок на биржах GoGetLinks, Miralinks, RotaPost, PR.Sape, WebArtex и др.;

- наполнение сайтов контентом (CMS: Joomla, DLE, WordPress, 1С Битрикс, Amiro и др.).

Буду рада, если мой опыт, знания и желание писать хорошие тексты помогут в реализации ваших задач.

Я любознательный и трудолюбивый человек, способный оставаться невозмутимым в критических ситуациях. Придерживаюсь дедлайнов и умею работать «с внезапностью».

Адекватно воспринимаю критику и готова «шлифовать» работу, чтобы получить нужный результат. У меня нет привычки исчезать и не сдавать при этом работу.

Буду рада сотрудничеству с заказчиками, которые ценят грамотность, высокое качество, скорость работы и нестандартный подход.