Англ., нем., рус., укр.. Опытный переводчик и редактор.

Переводчик, тестировщик англоязычных компьютерных программ, технический редактор, корректор, копирайтер (на английском и русском языках).

Тематика: программирование, инжиниринг, системотехника, лазерные технологиии, химия, бизнес, маркетинг, рынок недвижимости в США, контракты, патенты, психология бизнеса, рынок труда и трудоустройство в США.

Я дипломированный переводчик с английского и немецкого языков с опытом работы по специальности в Киеве, в США и Германии, а также опытный редактор и корректор технических и экономических текстов и переводов.

Могу переводить быстро, практически не заглядывая в словарь, так как делаю это много лет и располагаю обширнейшими знаниями, технической эрудицией и прекрасной памятью. Люблю свою работу и делаю ее безукоризненно и вовремя. Всегда держу слово.