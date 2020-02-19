Настрою Рекламу РСЯ , которая работает в комплексе «под ключ».

Добрый день! Меня зовут Юлия. Я профессионально занимаюсьрекламой в Яндекс Директе РСЯ. Я увидела, что у Васесть бизнес, готова предоставить Вам много целевых клиентов. Вот что я могудля Вас сделать:• Анализ конкурентов и помощь в доработке Вашего сайта и предложения.• Профессиональная разработка, настройка и запуск рекламныхкампаний в Рекламной Сети Яндекса.• Обеспечить поток целевых клиентов и продаж для Вашегобизнеса, уменьшение стоимости заявки, ведение, оптимизация и масштабирование

Вашей рекламы в РСЯ.• Внедрение для Вас самых современных технологий рекламы.Проведу: 1) Аудит Вашего сайта 2) Анализ конкурентов в Вашей нише 3) Разработку семантического ядра 4) Запуск рекламной кампании в РСЯ Условия сотрудничестваи стоимость услуг оговариваем индивидуально. Гибкий ииндивидуальный подход к каждому проекту.Как Вам такое предложение?Буду рада продуктивному сотрудничеству!