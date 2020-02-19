juliarcya7

Юлия juliarcya7

 
50 летРоссия/Краснодар
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Настрою Рекламу РСЯ , которая работает в комплексе «под ключ».

Добрый день! Меня зовут Юлия. Я профессионально занимаюсьрекламой в Яндекс Директе   РСЯ. Я увидела, что у Васесть бизнес, готова предоставить Вам много целевых клиентов.     Вот что я могудля  Вас сделать:• Анализ конкурентов и помощь  в доработке Вашего сайта и предложения.• Профессиональная разработка, настройка и запуск рекламныхкампаний в Рекламной Сети Яндекса.• Обеспечить поток целевых клиентов и продаж для Вашегобизнеса, уменьшение стоимости заявки, ведение, оптимизация и масштабирование

Вашей рекламы в РСЯ.• Внедрение для Вас самых современных технологий рекламы.Проведу:  1)  Аудит Вашего сайта  2)  Анализ конкурентов в Вашей нише  3)  Разработку семантического ядра  4)  Запуск рекламной кампании в РСЯ   Условия сотрудничестваи стоимость услуг оговариваем индивидуально.  Гибкий ииндивидуальный подход к каждому проекту.Как Вам такое предложение?Буду рада продуктивному сотрудничеству!

Семантическое ядроРекламная кампания
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