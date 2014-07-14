Качественные, грамотные статьи/обзоры на различные темы
Доброго времени суток!
Предоставляю услуги по написанию:
- статей и обзоров на различные темы
- контент для сайта
- коммерческие предложения
К работе отношусь добросовестно, качественно и в сроки.
Предпочтение отдаю строительной тематике, косметологии и тенденций в моде, тематике туризма, фотографии и различных видов активного отдыха, а также, тематике, связанной с таможней и законодательства в этой сфере.
Всегда рада новым знакомствам и интересным проектам !)
Контакты:
email: [email protected]
skype: juliasheremet