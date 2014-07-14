Качественные, грамотные статьи/обзоры на различные темы

Доброго времени суток!

Предоставляю услуги по написанию:

- статей и обзоров на различные темы

- контент для сайта

- коммерческие предложения

К работе отношусь добросовестно, качественно и в сроки.

Предпочтение отдаю строительной тематике, косметологии и тенденций в моде, тематике туризма, фотографии и различных видов активного отдыха, а также, тематике, связанной с таможней и законодательства в этой сфере.

Всегда рада новым знакомствам и интересным проектам !)

Контакты:

email: [email protected]

skype: juliasheremet