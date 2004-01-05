juliaverner

Качественное обучение от современного человека!
Репетиторство по английскому языку!
Я, Холопица Юлия Александровна, помогу вашим детям подтянуть знания в школе по английскому языку. Или же если вы хотите получить качественные занятия, которые помогут расширить кругозор и перестать бояться английского, то я смогу помочь вам или вашим детям. Сама я проходила через это и знаю что и каково это. Сама я хорошо владею английским и бегло на нём разговариваю. Победительница олимпиад по английскому языку.
Давайте учиться вместе!
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