juliaverner

Юлия Холопица juliaverner

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественное обучение от современного человека!

Репетиторство по английскому языку! 

Я, Холопица Юлия Александровна, помогу вашим детям подтянуть знания в школе по английскому языку. Или же если вы хотите получить качественные занятия, которые помогут расширить кругозор и перестать бояться английского, то я смогу помочь вам или вашим детям. Сама я проходила через это и знаю что и каково это. Сама я хорошо владею английским и бегло на нём разговариваю. Победительница олимпиад по английскому языку. 

Давайте учиться вместе! 