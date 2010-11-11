juliavjackson

Сентябрь 2006-ноябрь 2009 гг.
Студия рекламы «Д’арт», г. Братск
Должность: менеджер по рекламе, дизайнер
Обязанности:
- поиск и привлечение клиентов‚ работа с постоянными клиентами
- консультирование клиентов по услугам, телефонные и личные переговоры
- формирование индивидуального комплекта услуг
- расчет стоимости и подготовка коммерческих предложений
- размещение производственного заказа‚ контроль качества исполнения и монтажа
Достижения: организация работы производственного цеха, увеличение числа постоянных клиентов, освоение дизайнерских программ.
январь-июль 2010 г.
"Фабрика рекламы" (ООО "ФРБ"), г. Братск
Должность: менеджер по работе с клиентами
Обязанности:
- поиск и привлечение клиентов‚ работа с постоянными клиентами
- консультирование клиентов по техническим вопросам
- проведение замеров, заказ необходимых материалов
- размещение производственного заказа‚ контроль исполнения и монтажа
- контроль качества производства наружной рекламы
- расчет стоимости и подготовка рекламных предложений
Достижения: формирование графика работы цеха, расчет среднего времени на производство единицы продукции, планирование эффективной работы цеха.
июнь 2010 г. - продолжаю работать
интернет-портал www.krendel-mag.com
Должность: журналист, специалист по развитию
Обязанности:
- проведение интервью, в том числе на английском языке
- написание новостей для сайта, в том числе перевод с английского языка
- ведение рубрики "Диалог о..."
- маркетинговые мероприятия по продвижению сайта
Достижения: повышение посещаемости сайта, увеличение числа читателей.