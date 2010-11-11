juliavjackson

Сентябрь 2006-ноябрь 2009 гг.

Студия рекламы «Д’арт», г. Братск

Должность: менеджер по рекламе, дизайнер

Обязанности:

- поиск и привлечение клиентов‚ работа с постоянными клиентами

- консультирование клиентов по услугам, телефонные и личные переговоры

- формирование индивидуального комплекта услуг

- расчет стоимости и подготовка коммерческих предложений

- размещение производственного заказа‚ контроль качества исполнения и монтажа

Достижения: организация работы производственного цеха, увеличение числа постоянных клиентов, освоение дизайнерских программ.

январь-июль 2010 г.

"Фабрика рекламы" (ООО "ФРБ"), г. Братск

Должность: менеджер по работе с клиентами

Обязанности:

- поиск и привлечение клиентов‚ работа с постоянными клиентами

- консультирование клиентов по техническим вопросам

- проведение замеров, заказ необходимых материалов

- размещение производственного заказа‚ контроль исполнения и монтажа

- контроль качества производства наружной рекламы

- расчет стоимости и подготовка рекламных предложений

Достижения: формирование графика работы цеха, расчет среднего времени на производство единицы продукции, планирование эффективной работы цеха.

июнь 2010 г. - продолжаю работать

интернет-портал www.krendel-mag.com

Должность: журналист, специалист по развитию

Обязанности:

- проведение интервью, в том числе на английском языке

- написание новостей для сайта, в том числе перевод с английского языка

- ведение рубрики "Диалог о..."

- маркетинговые мероприятия по продвижению сайта

Достижения: повышение посещаемости сайта, увеличение числа читателей.