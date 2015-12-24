Наполнение статей, товаров, новостей на Битрикс и Wordpress.
Грамотное и ответственное выполнение следующих видов работ:
-Занимаюсь наполнение сайтов различной тематики(Битрикс и Wordpress).
-Поиск различной информации в интернете.
-Занимаюсь рерайтом/копирайтом статей.
-Есть навыки по оптимизации изображений для веб.
-Имеются базовые знания Html и СSS.
-Пользуюсь редакторами Sublime, Notepad++, Webstorm.
-Знакома с системой контроля версий (git), работаю в команде.
В свободное время я увлекаюсь фотографией и рисую.
Действие аккаунта приостановлено!