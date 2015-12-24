Наполнение статей, товаров, новостей на Битрикс и Wordpress.

Грамотное и ответственное выполнение следующих видов работ:

-Занимаюсь наполнение сайтов различной тематики(Битрикс и Wordpress).

-Поиск различной информации в интернете.

-Занимаюсь рерайтом/копирайтом статей.

-Есть навыки по оптимизации изображений для веб.

-Имеются базовые знания Html и СSS.

-Пользуюсь редакторами Sublime, Notepad++, Webstorm.

-Знакома с системой контроля версий (git), работаю в команде.

В свободное время я увлекаюсь фотографией и рисую.