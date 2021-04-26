juliayarunina

Технический администратор онлайн школ на платформе Геткурс
Здравствуйте! Меня зовут Юля.
Я Администратор онлайн школ. Прошла обучение на курсе "Администратор онлайн школ" в 2020г. и "Базовый курс по Getcourse" в 2021г. в Getproff.
Чем я могу быть полезна:
- Базовая настройка Getcourse
- Наполнение тренинга
- Создание лендинга курса
- Настройка отправки рассылок
- Настройка процессов и многое другое
Если Вы решили создать свою онлайн-школу, есть идеи и понимание структуры в общих чертах, но есть сложности с технической частью, то можете обратиться ко мне. Я прошла обучение по этой тематике - создание с нуля и до полной упаковки.
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