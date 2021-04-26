juliayarunina

Технический администратор онлайн школ на платформе Геткурс

Здравствуйте! Меня зовут Юля.

Я Администратор онлайн школ. Прошла обучение на курсе "Администратор онлайн школ" в 2020г. и "Базовый курс по Getcourse" в 2021г. в Getproff.

Чем я могу быть полезна:

- Базовая настройка Getcourse

- Наполнение тренинга

- Создание лендинга курса

- Настройка отправки рассылок

- Настройка процессов и многое другое

Если Вы решили создать свою онлайн-школу, есть идеи и понимание структуры в общих чертах, но есть сложности с технической частью, то можете обратиться ко мне. Я прошла обучение по этой тематике - создание с нуля и до полной упаковки.