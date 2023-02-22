juliayulianka

Дизайнер инфографики для маркетплесов

Здравствуйте! Меня зовут Юлиана, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов. Работаю быстро, четко и качественно. Готовую инфографику вы получите в течение 1-2 дней, от вас нужны лишь фотографии товара. Ознакомиться с моими работами и стоимостью можно по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1mSHdC9nWTzg8MO_ca9-1sLGyuAVCMX0a?usp=sharing