Переводчик английского языка

Опыт работы переводчиком - 10 лет.

Оперативно выполняю переводы по тематикам:

- юридическая (контракты, доверенности, учредительныедокументы);

- экономическая (финансовая отчетность, аудиторские отчеты,публикации);

- личные документы (паспорта, справки, свидетельства,резюме, рекомендательные письма и т.п.);

- деловая переписка;

- общая тематика.

Также есть опыт работы с другими тематиками. Могу выполнить тестовое задание объемом до 1800 знаков.

Доступна с 9:00 до 20:00 по Московскому времени.

Перевожу до 10 страниц (1800 знаков без пробелов) в день.

Возможна работа в выходные и праздничные дни.

Ставки:

ENG-RUS = 220 руб/стр.

RUS-ENG = 250 руб/стр.

Оплата на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги или PayPal.