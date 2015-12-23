Переводчик английского языка
Опыт работы переводчиком - 10 лет.
Оперативно выполняю переводы по тематикам:
- юридическая (контракты, доверенности, учредительныедокументы);
- экономическая (финансовая отчетность, аудиторские отчеты,публикации);
- личные документы (паспорта, справки, свидетельства,резюме, рекомендательные письма и т.п.);
- деловая переписка;
- общая тематика.
Также есть опыт работы с другими тематиками. Могу выполнить тестовое задание объемом до 1800 знаков.
Доступна с 9:00 до 20:00 по Московскому времени.
Перевожу до 10 страниц (1800 знаков без пробелов) в день.
Возможна работа в выходные и праздничные дни.
Ставки:
ENG-RUS = 220 руб/стр.
RUS-ENG = 250 руб/стр.
Оплата на карту Сбербанка, Яндекс.Деньги или PayPal.
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Портфолио
- Дистрибьюторское соглашение (англ-рус)223 просмотра
- Акционерное соглашение (англ-рус)222 просмотра
- Юридическая тематика277 просмотров