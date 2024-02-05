Дизайнер PowerPoint презентаций

Меня зовут Юля. Я - дизайнер презентаций.



Мое обучение проходило в академии Bonnie&Slide и я могу рисовать презентации любого рода в PowerPoint.



Умею работать с большими графиками и таблицами, делая их более понятными и красивыми. Так же, при необходимости, смогу добавить динамики работам за счет сбалансированной и уместной анимации.



Благодаря своему опыту работы в сфере преподавания, я могу быстро ориентироваться а большом количестве информации и находить общий язык почти с любым человеком. Что позволит нам оперативно найти оптимальный вариант для выполнения ваших проектов.

Также опыт в околодизайнерской сфере помог мне подготовить достойную базу для работы с дизайном презентаций, цветовыми схемами и подбором уместных шрифтов.

Для меня важно выполнять работу максимально качественно и в срок. Однако, я понимаю, что всегда есть что-то, что можно сделать лучше и спокойно отношусь к правкам.

Кроме того, я владею английским языком на уровне C1 и французским на уровне B1, что позволяет мне работать с информацией на этих языках.