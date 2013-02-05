julie_dark

редактор, корректор

июн 2012 — настоящее время

1 месяц

Ответственный секретарь редакции (Полная занятость)

ОАО "Просвещение", г. Москва. Издательство

Должностные обязанности и достижения: * организация и контроль внутриредакционной работы по планированию, своевременной и качественной подготовке материалов к печати.

* контроль выполнения графика поступления материалов

* организация своевременной и качественной подготовки и сдачи в производство всего печатного материала согласно графику

* обеспечение соблюдения стандартов, технических условий и других нормативных документов при работе над оригиналом.

* подготовка договоров и соглашений с организациями, авторами, рецензентами, спецредакторами и научными консультантами.

фев 2011 — июн 2012

1 год и 4 месяца

Литературный редактор (Частичная занятость)

АльфаБета, г. Москва. Издательство

Должностные обязанности и достижения: * литературная редактура книг (в основном по диетологии)

* вычитка материалов в электронном и печатном видах

* иногда внесение правок и корректура

дек 2009 — авг 2010

8 месяцев

Составитель детских энциклопедий (Частичная занятость)

ЭКСМО, г. Москва. Издательство

Должностные обязанности и достижения: * подготовка методического аппарата (вопросы и задания)