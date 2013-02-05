julie_dark

июн 2012 — настоящее время
1 месяц
Ответственный секретарь редакции (Полная занятость)
ОАО "Просвещение", г. Москва. Издательство
Должностные обязанности и достижения: * организация и контроль внутриредакционной работы по планированию, своевременной и качественной подготовке материалов к печати.
* контроль выполнения графика поступления материалов
* организация своевременной и качественной подготовки и сдачи в производство всего печатного материала согласно графику
* обеспечение соблюдения стандартов, технических условий и других нормативных документов при работе над оригиналом.
* подготовка договоров и соглашений с организациями, авторами, рецензентами, спецредакторами и научными консультантами.
фев 2011 — июн 2012
1 год и 4 месяца
Литературный редактор (Частичная занятость)
АльфаБета, г. Москва. Издательство
Должностные обязанности и достижения: * литературная редактура книг (в основном по диетологии)
* вычитка материалов в электронном и печатном видах
* иногда внесение правок и корректура
дек 2009 — авг 2010
8 месяцев
Составитель детских энциклопедий (Частичная занятость)
ЭКСМО, г. Москва. Издательство
Должностные обязанности и достижения: * подготовка методического аппарата (вопросы и задания)