juliegorkova

Программист 1с. Работаю на качество!

- Опыт программирования в средах 1С Предприятие 8.* (управляемое и обычное приложение); - знание языков программирования: 1С, SQL; - хорошее знание платформы семейства 1С Предприятие 8.* и следующих конфигураций: 1С УНФ, 1C УТ 11, 1С ЗУП 8, 1С Бухгалтерия Предприятия 8, 1С УПП 8, 1С Управление автотранспортом 8; - знание СКД; - знание основ бухгалтерского учета; - опыт сопровождения типовых и нетиповых конфигураций; - изменение конфигурации под требования заказчика; - опыт работы на территории заказчика; - в своей работе всегда думаю о результате; - принимаю ответственность за свой участок работ; - легко договариваюсь с любыми клиентами/коллегами; - стараюсь проявлять инициативу, поддерживаю внедряемые инновации; - готова развиваться и обучаться, применять полученные знания на практике. Дополнительные сертификаты, тренинги: 2012 - 1С:Профессионал по платформе (знание основ программирования и конфигурирования в 1С Предприятие 8.2); 2014 – диплом победителя 64-й Международной Научно-Технической Конференции АГТУ, секция «Информационные системы и технологии, автоматизация и управление»; 2018 - успешная сдача экзамена 1С Специалист по платформе. Языки: английский – сред