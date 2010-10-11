Доброго времени суток!!! Очень рада буду нашему сотрудничеству.
Дипломированный переводчик, учитель английского, немецкого языков
Образование: университет, факультет иностранных языков, специальность "Английский, немецкий языки", дополнительная квалификаця "переводчик в сфере профессиональной коммуникации"
Предлагаю переводы любой сложности:
-технический перевод (любая тематика);
-художественный перевод;
-перевод деловой переписки.
Напрвление перевода:
английский - русский
русский - английский
немецкий - русский
Быстрота. Качество. Исполнительность.
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