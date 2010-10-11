Доброго времени суток!!! Очень рада буду нашему сотрудничеству.

Дипломированный переводчик, учитель английского, немецкого языков

Образование: университет, факультет иностранных языков, специальность "Английский, немецкий языки", дополнительная квалификаця "переводчик в сфере профессиональной коммуникации"

Предлагаю переводы любой сложности:

-технический перевод (любая тематика);

-художественный перевод;

-перевод деловой переписки.

Напрвление перевода:

английский - русский

русский - английский

немецкий - русский

Быстрота. Качество. Исполнительность.