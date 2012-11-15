Здесь, наверное, должно быть резюме: длинный скучный рассказ официально-деловым тоном о том, какая я замечательная, всезнающая и всеумеющая. С неотъемлемым и гордым перечислением мест учёбы и работы, упоминание каждого из которых вроде как призвано опрокинуть потенциального заказчика на спину и убедить в том, что я незаменима. Но нет, не будет. Ибо я всегда считала, что важно не где учился, а что умеешь, не где работал, а как ты это делаешь. Да и вообще, свою неповторимость лучше подтверждать делом, а не пространными рассуждениями.

Поэтому напишу так:

Мой диагноз: клинический фрилансер. В анамнезе филфак, сотрудничество со СМИ (как в реале, так и в виртуале) и тяга к совершенствованию в профессиональной деятельности и в целом. На всякий случай всё же сообщу (вдруг кому действительно интересно?), что высшее образование я получила в Тартуском университете (Эстония).

Я вам обязательно пригожусь, если:

• вам нужны тексты, для которых их автор каждый раз отщипывает кусочек своей души. Не жалко ли мне её? Нет, моя душа - огромна!:)

• вам нужен качественный перевод с русского на эстонский

• вы хотите поделиться с миром своими мыслями или обладаете ценной информацией и желаете донести её до читателя, но не обладаете навыками эстетики письменной речи. Что же, для этого есть я: помогу вам облагородить тексты для блога, напишу за вас статью или даже целую книгу (опыт есть)! Авторство? Конечно же, останется за вами, ведь мысли-то ваши, а я всего лишь делаю их не только ценными, но и красивыми. Вы можете донести до меня информацию, нуждающуюся в обработке, разными путями, например, в письменном виде или просто начитать в микрофон.

• вы – владелец форума. Оживлю ваш ресурс информативными постами, долгими дискуссиями, если нужно – провокациями.:) Одним из моих хобби является ботоводство, поэтому я приду на ваш форум в том количестве не похожих друг на друга пользователей, которое необходимо.:)

Возможно, причины, по которой я вам нужна, в этом списке нет. Дополнить его – ваше законное право!:)

Я вам не нужна, если:

• вам требуются «просто читабельные тексты и подешевле, подешевле»! Этого добра навалом и без меня…

• ваш любимый аргумент: «Да, я плачу мало, но ведь и работы предлагаю много». Знаете ли, рабы тоже очень много работали – им вообще не платили, только кормили. Изредка. Мой до сих пор растущий организм на это пойти не готов.

Мои расценки (пока) таковы :

Статья – ОТ 5 долларов за 1000 знаков с пробелами.

Рерайтинг – ОТ 3 долларов за 1000 с пробелами.

Копирайтинг – ОТ 5 долларов за 1000 знаков с пробелами.

Перевод – ОТ 5 долларов за 1000 знаков с пробелами.

По остальному договоримся.:)