Ф.И.О.: Куделя Юлия Сергеевна
Телефон: 8-(916)-431-72-55
Е-mail: [email protected]
Личная информация
Дата рождения 20.02.1985
Место рождения г. Москва
Гражданство РФ
Семейное положение Не замужем
Образование
Основное: Московский Авиационный Институт (ГТУ)(очная форма)
с 01.09.2002 по 07.03.2008
Аэрокосмический факультет
специальность - Испытания летательных аппаратов
Наличие диплома Регистрационный номер 2008/6-126
Тема диплома:Разработка методики испытаний системы управления космического аппарата «KazSat» в части взаимодействия с телекомандной системой.
Опыт работы
Место работы ООО "Медиа Софт Интегро".
Время работы с 1.02.09 по 3.06.09
Должность фотограф
Функциональные обязанности - Фотосъемка архитектурных сооружений (дома) города Москвы
Место работы ФГУП МОКБ «Марс»
Время работы c 01.10.04 по настоящее время
Должность инженер
Функциональные обязанности: Согласование ТЗ с заказчиками.
Ведение технической документации.
Тестирование программных модулей на ПК.
Испытание программного обеспечения на испытательных стендах.
Анализ данных полученных в результате испытаний.
Разработка алгоритмов и программных модулей для космических аппаратов.
Другие навыки
Уверенный пользователь ПК
Владение операционными системами семейства Windows компании Microsoft и Mandriva семейства Linux.
Владение офисным пакетом компании Microsoft: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint , Microsoft Visio Microsoft Word.
Владение офисным пакетом Open Office.
Владение программным продуктом Adobe Photoshop.
Знакома с программным продуктом Adobe Illustrator, Gimp, CorelDraw, Inkscape.
знание иностранных языков - английский со словарем
Умею работать с компактной и зеркальной цифровой и пленочной фототехникой. Владею технологией ручной проявки ч/б фотопленок
Интересы и увлечения
Увлекаюсь фотографией
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