Фотография, ретушь

Ф.И.О.: Куделя Юлия Сергеевна

Телефон: 8-(916)-431-72-55

Е-mail: [email protected]

Личная информация

Дата рождения 20.02.1985

Место рождения г. Москва

Гражданство РФ

Семейное положение Не замужем

Образование

Основное: Московский Авиационный Институт (ГТУ)(очная форма)

с 01.09.2002 по 07.03.2008

Аэрокосмический факультет

специальность - Испытания летательных аппаратов

Наличие диплома Регистрационный номер 2008/6-126

Тема диплома:Разработка методики испытаний системы управления космического аппарата «KazSat» в части взаимодействия с телекомандной системой.

Опыт работы

Место работы ООО "Медиа Софт Интегро".

Время работы с 1.02.09 по 3.06.09

Должность фотограф

Функциональные обязанности - Фотосъемка архитектурных сооружений (дома) города Москвы

Место работы ФГУП МОКБ «Марс»

Время работы c 01.10.04 по настоящее время

Должность инженер

Функциональные обязанности: Согласование ТЗ с заказчиками.

Ведение технической документации.

Тестирование программных модулей на ПК.

Испытание программного обеспечения на испытательных стендах.

Анализ данных полученных в результате испытаний.

Разработка алгоритмов и программных модулей для космических аппаратов.

Другие навыки

Уверенный пользователь ПК

Владение операционными системами семейства Windows компании Microsoft и Mandriva семейства Linux.

Владение офисным пакетом компании Microsoft: Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint , Microsoft Visio Microsoft Word.

Владение офисным пакетом Open Office.

Владение программным продуктом Adobe Photoshop.

Знакома с программным продуктом Adobe Illustrator, Gimp, CorelDraw, Inkscape.

знание иностранных языков - английский со словарем

Умею работать с компактной и зеркальной цифровой и пленочной фототехникой. Владею технологией ручной проявки ч/б фотопленок

Интересы и увлечения

Увлекаюсь фотографией