Добрый день, меня зовут Юлия Буруяна.
Я опытный специалист, который выполняет вашу задачу качественно и быстрее других исполнителей ввиду опыта в верстке и дизайне больше 11 лет.
К своей работе я подхожу скрупулёзно и делаю всё как для себя.
Именно по этому мои услуги доступны платёжеспособной аудитории, которой дорого время и лицо компании (качество сайта за это отвечает) в первую очередь.
Мой минимальный ценник на вёрстку - 10$ в час.
Один полноценный экран сайта занимает 0,5-3 часа в зависимости от сложности.
Таким образом вы можете посчитать, в какую сумму вам обойдётся вёрстка вашего макета либо прислать макет мне в ЛС и я сделаю просчет для Вас абсолютно бесплатно и без каких-либо обязательств.
Прочитав мои отзывы, Вы отметите для себя такие мои качества как приятное рабочее общение с клиентами, ответственность и заинтересованность в успехе каждого проекта, сделанного моими руками для моих клиентов.
Также я с радостью позволяю клиентам контролировать ход выполнения работы с помощью системы контроля версий, задачников и таймтрекеров с отслеживанием активности во время работы.
Я работаю с любыми тайм трекерами, по этому вы можете следить за моей работой в режиме реального времени.
Адаптивная, кроссбраузерная верстка любой сложности - мой основной вид деятельности.
Мои навыки:
HTML5, CSS3;
crossbrowser;
responsive;
w3c;
Bootstrap 3, 4б 5;
Tailwindcss;
Materialize;
960grid;
Foundtion;
Semantic UI;
LESS/SASS/SCSS;
Flexbox;
SVG спрайты;
GIT;
Bower;
Gulp/Grunt/Webpack;
Adobe Photoshop, Illustrator;
Figma, Sketch + Zeplin;
Javascript (jQuery, Ajax);
Имею опыт работы с многими CMS: Wordpress, OpenCart, Vamshop, Хорошоп, Joomla, и другими CMS;
Разбираюсь в PHP, MySQL, много работала с шаблонизаторами и многими самописными движками на проектах;
Преподаю верстку и дизайн в Болгарии.