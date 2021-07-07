Верстальщик вашей мечты

Добрый день, меня зовут Юлия Буруяна.

Я опытный специалист, который выполняет вашу задачу качественно и быстрее других исполнителей ввиду опыта в верстке и дизайне больше 11 лет.

К своей работе я подхожу скрупулёзно и делаю всё как для себя.

Именно по этому мои услуги доступны платёжеспособной аудитории, которой дорого время и лицо компании (качество сайта за это отвечает) в первую очередь.

Мой минимальный ценник на вёрстку - 10$ в час.

Один полноценный экран сайта занимает 0,5-3 часа в зависимости от сложности.

Таким образом вы можете посчитать, в какую сумму вам обойдётся вёрстка вашего макета либо прислать макет мне в ЛС и я сделаю просчет для Вас абсолютно бесплатно и без каких-либо обязательств.

Прочитав мои отзывы, Вы отметите для себя такие мои качества как приятное рабочее общение с клиентами, ответственность и заинтересованность в успехе каждого проекта, сделанного моими руками для моих клиентов.

Также я с радостью позволяю клиентам контролировать ход выполнения работы с помощью системы контроля версий, задачников и таймтрекеров с отслеживанием активности во время работы.

Я работаю с любыми тайм трекерами, по этому вы можете следить за моей работой в режиме реального времени.

Адаптивная, кроссбраузерная верстка любой сложности - мой основной вид деятельности.

Мои навыки:

HTML5, CSS3;

crossbrowser;

responsive;

w3c;

Bootstrap 3, 4б 5;

Tailwindcss;

Materialize;

960grid;

Foundtion;

Semantic UI;

LESS/SASS/SCSS;

Flexbox;

SVG спрайты;

GIT;

Bower;

Gulp/Grunt/Webpack;

Adobe Photoshop, Illustrator;

Figma, Sketch + Zeplin;

Javascript (jQuery, Ajax);

Имею опыт работы с многими CMS: Wordpress, OpenCart, Vamshop, Хорошоп, Joomla, и другими CMS;

Разбираюсь в PHP, MySQL, много работала с шаблонизаторами и многими самописными движками на проектах;

Преподаю верстку и дизайн в Болгарии.