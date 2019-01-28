juliya0607

Создаю сайты на CMS WordPress

Здравствуйте! Меня зовут Юлия.

Я создаю сайты на лицензионной теме WordPress. Я не работаю с шаблонами.

◾️лендинг

◾️сайт - визитка

◾️многостраничник

◾️интернет-магазин

◾️портофолио

◾️ личный блог⠀

ЭТАПЫ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ САЙТА

1️⃣Вы оставляете заявку, и я с Вами связываюсь

2️⃣Заполнение брифа. Это подробная анкета, где Вы отвечаете вопросы

3️⃣Скетч - набросок Вашего сайта

4️⃣Мудборд – визуализируем все Ваши пожелания (контент, шрифты, цветовые решения)

5️⃣Прототип – детализация Вашего проекта

6️⃣Регистрация домена и хостинга на Ваше имя

7️⃣Установка дизайна на движок WordPress

8️⃣Подключение форм захвата, кнопок, онлайн чатов и дополнительных сервисов

9️⃣Адаптация под мобильные устройства

Подключение Web визор и Яндекс метрика

✔️Передача Вам логинов и паролей и готового сайта.⠀

Вы всегда будете знать, на каком этапе находится Ваш проект.