juliya0607

Здравствуйте! Меня зовут Юлия.
Я создаю сайты на лицензионной теме WordPress. Я не работаю с шаблонами.
◾️лендинг
◾️сайт - визитка
◾️многостраничник
◾️интернет-магазин
◾️портофолио
◾️ личный блог⠀
ЭТАПЫ РАБОТЫ В СОЗДАНИИ САЙТА
1️⃣Вы оставляете заявку, и я с Вами связываюсь
2️⃣Заполнение брифа. Это подробная анкета, где Вы отвечаете вопросы
3️⃣Скетч - набросок Вашего сайта
4️⃣Мудборд – визуализируем все Ваши пожелания (контент, шрифты, цветовые решения)
5️⃣Прототип – детализация Вашего проекта
6️⃣Регистрация домена и хостинга на Ваше имя
7️⃣Установка дизайна на движок WordPress
8️⃣Подключение форм захвата, кнопок, онлайн чатов и дополнительных сервисов
9️⃣Адаптация под мобильные устройства
Подключение Web визор и Яндекс метрика
✔️Передача Вам логинов и паролей и готового сайта.⠀
Вы всегда будете знать, на каком этапе находится Ваш проект.
⠀ДОВЕДУ ПРОЕКТ ДО ВАШЕГО ПОЛНОГО "ДА!!!!"