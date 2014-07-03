juliya2674

Информация за последние 10 лет проживания в другом государстве (Испании)
2010 по март 2014 – в связи с особо выраженным экономическим кризисом на юге Испании (Кадис) не работала в туризме.
Испания:
май 2007 – октябрь 2010гг. –
Группа “PALAS”, OТЭЛЬ "PALAS PIÑEDA"****(уровень четыре звезды, LA PINEDA, TARRAGONA)
Администратор по размещению туристов на ресепшене
функционал: выполнение функций на ресепшен в отеле, в т.ч.:
встреча, размещение туристов, бронирование мест в отеле, архивирование документации, (check in, check out,), формирование документов и расчет при выезде клиента, сдача в аренду инвентаря и мест парковки, продажа экскурсий, информационная поддержка при аренде автотранспорта, обмен валюты, информирование клиентов по телефону, ответственная за смену и кассу и др.
2006-2007Отэль"CAP SALOU"***Отэльная сеть "Best Hotels"(уровень три звезды, CAP SALOU, TARRAGONA)
Администратор по размещению туристов на ресепшене
Функционал:выполнение всех тех же необходимых функций менеджера по расселению гостей.
2004-2005 Отэль" LAS MORERAS" (LEON,ESPANA)
Администратор по размещению туристов на ресепшене
2002-2003 дом престарелых "BUEN DIA" (LEON, ESPANA)
Младшая мед. сестра по уходу за инвалидами
2012 Академия EUROINNOVA Гранада Испания
Курс: Расширенный курс(6 мес.) по организации работы менеджера
Тур.агенства с изучением платформы Savia Amadeus Vista
Специальность: менеджер по туризму
1996-1999 Банковская школа при ЦБ РФ г. Москва Кировский филиал
Специальность: оператор банка
1994-1995 Национальный институт предпринимательства Киров
при международной академии и маркетинга г. Москва
1 Курс: начинающего предпринимателя
Специальность: коммерсант-бухгалтер-менеджер
2 Курс: делопроизводство
Специальность: секретарь-референт
английский, испанский - разговорный
Ответственность, обучаемость, коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, порядочность, доброжелательность, тактичность, умение работать в коллективе и найти подход к людям и решить их проблемы.
Веду здоровый образ жизни.
Замужем. Дочь – 22 года
Основы документационного обеспечения управления и основы делопроизводства. Работа в программах Opera, Savia Amadeus Vista, разговорные иностранные языки. Знание правил пользования оргтехникой и основ трудового законодательства, знание ПК (программ Office, Word, Exel, Internet), грамотная речь. Готовность к командировкам, безвизовое передвижение по странам Шенгена (вид на жительство и работу на территории ЕС). Имею референтное письмо с предыдущего места работы в отеле группы Palas (Испания).