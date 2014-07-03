juliya2674

Юлия juliya2674

 
49 летРоссия/Киров
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводы с Русского на Испанский язык и наоборот

  • С марта 2014г. временно нахожусь на территории РФ в стремлении найти работу в др. стране в качестве отельного и др. гида. Готова приступить к работе немедленно.

    • Информация за последние 10 лет проживания в другом государстве (Испании)

    2010 по март 2014 – в связи с особо выраженным экономическим кризисом на юге Испании (Кадис) не работала в туризме.

    Испания:

    май 2007 – октябрь 2010гг. –

    Группа “PALAS”, OТЭЛЬ "PALAS PIÑEDA"****(уровень четыре звезды, LA PINEDA, TARRAGONA)

    Администратор по размещению туристов на ресепшене

    функционал: выполнение функций на ресепшен в отеле, в т.ч.:

    встреча, размещение туристов, бронирование мест в отеле, архивирование документации, (check in, check out,), формирование документов и расчет при выезде клиента, сдача в аренду инвентаря и мест парковки, продажа экскурсий, информационная поддержка при аренде автотранспорта, обмен валюты, информирование клиентов по телефону, ответственная за смену и кассу и др.

    2006-2007Отэль"CAP SALOU"***Отэльная сеть "Best Hotels"(уровень три звезды, CAP SALOU, TARRAGONA)

    Администратор по размещению туристов на ресепшене

    Функционал:выполнение всех тех же необходимых функций менеджера по расселению гостей.

    2004-2005 Отэль" LAS MORERAS" (LEON,ESPANA)

    Администратор по размещению туристов на ресепшене

    2002-2003 дом престарелых "BUEN DIA" (LEON, ESPANA)

    Младшая мед. сестра по уходу за инвалидами

    2012 Академия EUROINNOVA Гранада Испания

    Курс: Расширенный курс(6 мес.) по организации работы менеджера

    Тур.агенства с изучением платформы Savia Amadeus Vista

    Специальность: менеджер по туризму

    1996-1999 Банковская школа при ЦБ РФ г. Москва Кировский филиал

    Специальность: оператор банка

    1994-1995 Национальный институт предпринимательства Киров

    при международной академии и маркетинга г. Москва

    1 Курс: начинающего предпринимателя

    Специальность: коммерсант-бухгалтер-менеджер

    2 Курс: делопроизводство

    Специальность: секретарь-референт

    английский, испанский - разговорный

    Ответственность, обучаемость, коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, порядочность, доброжелательность, тактичность, умение работать в коллективе и найти подход к людям и решить их проблемы.

    Веду здоровый образ жизни.

    Замужем. Дочь – 22 года

    Основы документационного обеспечения управления и основы делопроизводства. Работа в программах Opera, Savia Amadeus Vista, разговорные иностранные языки. Знание правил пользования оргтехникой и основ трудового законодательства, знание ПК (программ Office, Word, Exel, Internet), грамотная речь. Готовность к командировкам, безвизовое передвижение по странам Шенгена (вид на жительство и работу на территории ЕС). Имею референтное письмо с предыдущего места работы в отеле группы Palas (Испания).