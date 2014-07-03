juliya2674

Переводы с Русского на Испанский язык и наоборот

С марта 2014г. временно нахожусь на территории РФ в стремлении найти работу в др. стране в качестве отельного и др. гида. Готова приступить к работе немедленно.

Информация за последние 10 лет проживания в другом государстве (Испании)

2010 по март 2014 – в связи с особо выраженным экономическим кризисом на юге Испании (Кадис) не работала в туризме.

Испания:

май 2007 – октябрь 2010гг. –

Группа “PALAS”, OТЭЛЬ "PALAS PIÑEDA"****(уровень четыре звезды, LA PINEDA, TARRAGONA)

Администратор по размещению туристов на ресепшене

функционал: выполнение функций на ресепшен в отеле, в т.ч.:

встреча, размещение туристов, бронирование мест в отеле, архивирование документации, (check in, check out,), формирование документов и расчет при выезде клиента, сдача в аренду инвентаря и мест парковки, продажа экскурсий, информационная поддержка при аренде автотранспорта, обмен валюты, информирование клиентов по телефону, ответственная за смену и кассу и др.

2006-2007Отэль"CAP SALOU"***Отэльная сеть "Best Hotels"(уровень три звезды, CAP SALOU, TARRAGONA)

Администратор по размещению туристов на ресепшене

Функционал:выполнение всех тех же необходимых функций менеджера по расселению гостей.

2004-2005 Отэль" LAS MORERAS" (LEON,ESPANA)

Администратор по размещению туристов на ресепшене

2002-2003 дом престарелых "BUEN DIA" (LEON, ESPANA)

Младшая мед. сестра по уходу за инвалидами

2012 Академия EUROINNOVA Гранада Испания

Курс: Расширенный курс(6 мес.) по организации работы менеджера

Тур.агенства с изучением платформы Savia Amadeus Vista

Специальность: менеджер по туризму

1996-1999 Банковская школа при ЦБ РФ г. Москва Кировский филиал

Специальность: оператор банка

1994-1995 Национальный институт предпринимательства Киров

при международной академии и маркетинга г. Москва

1 Курс: начинающего предпринимателя

Специальность: коммерсант-бухгалтер-менеджер

2 Курс: делопроизводство

Специальность: секретарь-референт

английский, испанский - разговорный

Ответственность, обучаемость, коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, порядочность, доброжелательность, тактичность, умение работать в коллективе и найти подход к людям и решить их проблемы.

Веду здоровый образ жизни.

Замужем. Дочь – 22 года

Основы документационного обеспечения управления и основы делопроизводства. Работа в программах Opera, Savia Amadeus Vista, разговорные иностранные языки. Знание правил пользования оргтехникой и основ трудового законодательства, знание ПК (программ Office, Word, Exel, Internet), грамотная речь. Готовность к командировкам, безвизовое передвижение по странам Шенгена (вид на жительство и работу на территории ЕС). Имею референтное письмо с предыдущего места работы в отеле группы Palas (Испания).